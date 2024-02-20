مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز

يواصل أبطال مسلسل الحشاشين تصوير المشاهد لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، واستطاع كريم عبدالعزيز أن يتصدر التريند فور طرح البوستر التشويقي للمسلسل والذي يعرض علة قنوات الشركة المتحدة للخدامت الإعلانية، و يعد مسلسل "الحشاشين" من أضخم الأعمال الرمضانية التى ينتظرها الجمهور، كونه يحمل أسماء محترفين، فى مقدمتهم السيناريست والمؤلف الكبير عبدالرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمي.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول فرقة تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية، واعتمدت جماعة "الحشاشين" في محاربة خصومها أسلوب الاغتيال الخفي المنظم وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام.

ويظهر النجم كريم عبد العزيز خلال أحداث مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 20247، في دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى “مذهب الإسماعيلية الشيعي” في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ “الحشاشين”، ليخوض صراعات ومواجهات،وقد أتى حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي. والمسلسل يشارك في بطولته أيضاً فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب .

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد عزى، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.