مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل كامل العدد+1 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة

ينتظر متابعو النجمة دينا الشربيني، مسلسل كامل العدد +1، والذي ينتمي إلى الدراما الكوميديا، والذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وحقق مسلسل كامل العدد خلال موسم دراما رمضان العام الماضي، نجاحًا قويًا، والذي جسدت فيه الفنانة دينا الشربيني مع النجم محمد سلامة، دور زوجين في إطار كوميدي، ومن المقرر أن يتم إطلاق الجزء الثاني منه خلال موسم دراما رمضان العام الحالي.

قصة مسلسل كامل العدد

المسلسل كوميدي الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 تدور أحداثه في إطار رومانسي ودرامي عائلي وكوميديا، إذ يتقابل أحمد طبيب التجميل، وليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل سرعان ما يقع في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهم العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتبدأ العقبات في مواجهتهم.

ويبدأ الصراع منذ الزواج بين دينا الشربيني وشريف سلامة، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهم وحياتهما الزوجية، استكمالا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024، والذي انتهى على حمل دينا الشربيني.

أبطال مسلسل كامل العدد

وبجانب دينا الشربيني وشريف سلامة يشارك في العمل: «إسعاد يونس، آية سماحة، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مصطفى درويش، سمر علام، تميم عبده، أحمد كمال، سيليا محمد سعد، مالك عماد، باسم موريس عدلي، لينا صوفيا بن حمّان، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سارة النجار، ألفت إمام، انجي سلامة».

أخرج مسلسل كامل العدد المخرج خالد الحلفاوي، وهو من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، ووزع موسيقى مصطفى الحلواني، وتامر عطاالله.

يعود تسمية الجزء الثاني من المسلسل اسم "كامل العدد +1"، بدلًا من "كامل العدد 2"، وذلك كناية على الأحداث التي تتضمن إنجاب الزوجين لطفل آخر، بجانب أطفالهما السبعة، الذين ظهروا في أحداث الجزء الأول.