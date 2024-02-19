كيف تؤدي العزلة الاجتماعية إلى مشاكل صحية؟

خلال العام الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الشعور بالوحدة يسبب مشكلة قلبية "ملحة"، حيث يكشف الخبراء خلال السطور التالية عن الخسائر الخفية للوحدة، وكيف تؤثر العزلة الاجتماعية على الصحة والرفاهية

في مقابلة مع موقع HT Lifestyle، قال الدكتور براشانت باوار، استشاري أمراض القلب التداخلية، " “من المعترف به عمومًا أن الوحدة هي عامل خطر كبير للمرض والوفاة المبكرة؛ وفقًا لبعض التقديرات، فإن عدم وجود علاقات اجتماعية قد يزيد من فرص الوفاة بنسبة تصل إلى 50٪. إن معدل الشعور بالوحدة مثير للقلق، ففي عام 2021، أبلغ ما يقرب من ثلث كبار السن في الولايات المتحدة عن شعورهم بالوحدة بانتظام، وفقًا لأبحاث منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن “الوحدة هي رد فعل عاطفي للعزلة الاجتماعية؛ يتم تعريفه على أنه الفرق بين العلاقات الاجتماعية المقصودة والفعلية للفرد. وبناءً على ذلك، يُعتقد أن جودة الاتصال، وليس الكمية، لها تأثير أكبر على الشعور بالوحدة. تظهر الأبحاث التي أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (EuroHeartCare 2018) أن الوحدة تضر بالقلب ومؤشر قوي للوفاة المبكرة. واكتشفت الدراسة أن العيش بمفرده، بالنسبة لكل من الرجال والنساء، لم يكن مؤشرا قويا على النتائج السلبية مثل الشعور بالوحدة.

وكشف الدكتور براشانت باوار، مسلطًا الضوء على أن البالغين المنعزلين اجتماعيًا أو الوحيدين، كثيرًا ما يعانون من الإجهاد المزمن، قائلًا: "بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، فإن عددًا متزايدًا من الأشخاص في المجتمع المعاصر معرضون للوحدة. بسبب زيادة طول العمر، تضاعف عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق ثلاث مرات منذ عام 1950. إن انخفاض التفاعلات الاجتماعية، والعيش بمفردهم لفترات طويلة من الزمن، وارتفاع وتيرة الشعور بالوحدة، كلها أمور مرتبطة بالتقدم في السن. ومع ذلك، يمكن أن تحدث الوحدة في أي مرحلة من مراحل الحياة وليست مجرد نتيجة للخسائر المرتبطة بالشيخوخة.

وكشف قائلًا: "بغض النظر عن نوع مرض القلب، فإن الشعور بالوحدة كان مرتبطًا بنتائج أسوأ لدى جميع المرضى، حتى بعد التحكم في مؤشر كتلة الجسم (BMI)، والعمر، ومستوى التعليم، والتدخين، واستهلاك الكحول، وغيرها من الحالات وفقًا لمسح DenHeart.. بالنسبة لكل من الرجال والنساء، ارتبطت الوحدة بمضاعفة خطر الوفاة تقريبًا. تبين أن الأفراد الذين عانوا من الوحدة، بغض النظر عن الجنس، لديهم نوعية حياة أسوأ بكثير وكانوا أكثر عرضة ثلاث مرات للتعبير عن مشاعر القلق واليأس.

واختتم: “بحسب الإرشادات الأوروبية بشأن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن أولئك الذين يعانون من العزلة الاجتماعية أو الانفصال هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي والوفاة منه قبل أوانهم. ووفقا للمبادئ التوجيهية، يجب على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية أو الذين هم في خطر كبير للإصابة بها، تقييم عوامل الخطر النفسية لديهم.