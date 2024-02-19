الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. ملامح شخصية نيللي كريم في مسلسل فراولة ومواعيد العرض

فراولة
فراولة

مرة أخرى، تعود النجمة نيللي كريم إلى الكوميديا والمسلسلات «اللايت» خلال موسم دراما رمضان للعام 2024 من خلال مسلسل فراولة، وذلك بعد النجاح القوي الذي حققه مسلسلها «100 وش» خلال موسم دراما رمضان 2022.

مسلسل فراولة لنيلي كريم في رمضان 2024

ففي العام 2023 قدمت نيللي كريم مسلسل عملة نادرة، والذي كان يناقش قضية مهمة وهي ميراث النساء في الصعيد، ليكون فاصلًا بين المسلسل الكوميدي «100 وش»، ومسلسل فراولة الذي ينتمي لنفس الفئة ومقرر عرضه خلال دراما رمضان.

شخصية نيللي في فراولة

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي خلال 15 حلقة، إذ ينتمي العمل إلى نوعية الدراما القصيرة، وتظهر نيللي كريم في شخصية فراولة وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

كما أن جزءًا من المسلسل يناقش قضية الدجل والشعوذة، حيث تصبح فراولة ابنه البواب سيدة مجتمع، بسبب والدتها التي تقرأ الفنجان، وتدور الأحداث في إطار كوميدي مشوق لتلك الفكرة.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

كشفت الفنانة نيللي كريم في تصريحات إعلامية عن أن مسلسلها الجديد فراولة يعرض في الجزء الثاني من شهر رمضان الكريم وهو مسلسل كوميدي تواصل تصويره حاليا وتنتهي من التصوير بحلول شهر رمضان القادم.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الأيام المقبلة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم" 

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ويسجل مسلسل "فراولة" التعاون الثاني بين كل من النجمة نيللى كريم، والمخرج مروان عبد المنعم، خاصة أنهما تعاونا معًا من قبل في فيلم "الفيل الأزرق2" كونها شاركت في بطولة الفيلم، وكان مروان المخرج المنفذ بقيادة المخرج مروان حامد.

الجدير بالذكر أن النجمة نيللي كريم، حققت نجاحا كبيرا فى الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل "عملة نادرة" وناقشت من خلاله عددا من القضايا التي تخص المرأة في النجوع الفقيرة منها حق الوصاية على الأبناء والحرمان من الميراث وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة.

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