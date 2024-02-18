الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نيللي كريم: مسلسل "فراولة 15 حلقة".. وسعيدة بالتعاون المصري السعودي

نيللي كريم
نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم، إن العلاقات الطيبة بين مصر والسعودية موجودة منذ زمن طويل، متابعة: "مبسوطة جدًا إنكم أخيرًا في بيتي لأني اعتبر دار الأوبرا هو بيتي لأني تربيب فيها".

وأضافت كريم في لقاء بأولى حفلات الليالي السعودية المصرية عبر قناة “الحياة”: "سعيدة جدًا بأولى حفلات الليالي السعودية المصرية على أرض مصر" مشيرة إلى أن مسلسل فراولة الذي يعرض في شهر رمضان المقبل كوميدي 15 حلقة فقط، وسيعرض في النصف الثاني من رمضان.

وتابعت: "المسلسل عن الطاقة الإيجابية والسعادة، أتمنى لكل المشاهدين طاقة إيجابية".

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم حفلات الليالي السعودية المصرية قناة الحياة مسلسل فراولة

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