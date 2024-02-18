يسرا: سعيدة بالتعاون المصرى السعودى.. وسنشهد طفرة فنية

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها الكبيرة بالتعاون المصري السعودي، مضيفة: "أشعر أنه ستكون هناك طفرة فنية وإعلامية وفي الأفلام والمزيكا، سعيدة سعادة فوق الخيال وده كان لازم يحصل من زمان".

وقالت الفنانة يسرا في تصريحات لها عبر قناة "الحياة" في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية على مسرح دار الأوبرا المصرية: "فرحانة جدًا بالتعاون ولدينا رابطة قوية منذ التاريخ، وهناك محبة بين البلدين ليس لها آخر".

يسرا: السينما ضمير الأمة ومرآة للواقع الذي نعيشه

وأضافت: "السينما المصرية قديمًا عندما كانت بالفيديو.. السعودية هي من كانت تشتري وهذا كان أمرًا مهمًا جدًا"، مؤكدة أن الترابط الفني بين مصر والسعودية شيء مهم.

وتابعت: "السينما ضمير أمة ومرآة للواقع الذي نعيشه، وهي المكان الذي يذهب له الجمهور في أوقات التعب".