السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنى عسل: "المتحدة" تقدم لجمهورها وجبة درامية غنية فى رمضان

لبنى عسل
لبنى عسل

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم لجمهورها وجبة درامية متعددة الألوان في رمضان المقبل.

وأضافت عسل خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الشركة المتحدة كل عام تقدم وجبة درامية غنية لتلبية جميع الأذواق.

وتابعت: "قوة مصر الناعمة تكمن في التنوع والأعمال القوية التي نشاهدها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، مشيرة إلى أن المتحدة بدأت بشكل متتالي في الإعلان عن عدد من الأعمال التي تعرض خلال شهر رمضان المقبل.

 

أعمال درامية قوية لـ"المتحدة" خلال رمضان

واستكملت: "المفاجأة الأولى كانت إطلاق أول بوستر لمسلسل الكبير أوي 8 للنجم أحمد مكي، بالإضافة إلى مسلسل مسار إجباري بطولة الشاب عصام عمر وأحمد داش، ومسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب، ومسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد، ومليحة بطولة ميرفت أمين ومحمد دياب، ومسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيى الفخراني، وألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الدرامية المهمة".

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