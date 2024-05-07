بعد ظهورها معه في القسم.. سارة خليفة تكشف علاقتها بعصام صاصا

تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا تريند عدد من وسائل التواصل الاجتماعي طيلة ليلة أمس الإثنين، بعد الحادث الذي تناولته وسائل الإعلام، بعدما صدم "صاصا" مواطنًا يدعى "أحمد مفتاح" يبلغ من العمر 40 عامًا، أعلى دائري المنيب، أثناء عودته من حفلة على طريق الدائري قبل نزلة المريوطية.

فور وقوع الحادث، ظهرت الإعلامية سارة خليفة، برفقة "صاصا" في مكان الحادث ومن بعدها إلى قسم الشرطة، قبل انتقاله إلى النيابة، ورصدت الكاميرات والمراسلين المتواجدين لتغطية الحدث، ظهور سارة خليفة، ما أعطى انطباعًا عن مدى العلاقة التي تربطها بمطرب المهرجانات عصام صاصا.

وفي تصريحات خاصة، كشفت سارة خليفة، أنها رفضت التسجيل مع أي وسائل إعلامية بشأن الواقعة، وهو ما أزعج بعض الصحفيين والمراسلين الذين غضبوا من رفضها، ووصفت خليفة "صاصا" بأنه "صديقها وزي أخوها هو وزوجته جهاد"، وقالت: "حقيقي مستغربة الناس اللي عايزاني اطلع اتكلم في الموضوع، علشان ابقى تريند".

وأردفت: "وقوفي بجانب صديق عزيز وأخ وشريك نجاح في أزمة يلزمني احترام الموقف والصمت وعدم التعليق".

وتابعت: "صاصا فنان ناجح وشخص جدع جدًا، ومينفعش أروح أركب التريند على أزمته، ولا ينفع اتكلم أصلا ًعن الحادثة لأنها بين أيدي القضاء".

وأوضحت أن تواجدها بجانب "صاصا" في محنته أمر طبيعي، كاشفة أن زوجته "جهاد" صديقتها المقربة، وتعتبرها شقيقتها، ولم يكن من الطبيعي أن تتركها بمفردها، بالإضافة إلى أن "صاصا" يتعاون معها في تقديم حفلات من تنظيمها بالإمارات، كما تربطهما صداقة بعيدة عن العمل.

وأكدت أنها ترفض الحديث عن الأمر، ولا ترغب في ركوب التريند على حساب أزمة صديقها، مؤكدة أنه كان من السهل أن تسجل مع أي صحفي أو مراسل، أو الإدلاء بتصريحات تليفزيونية أو صحفية، ولكنها ترفض هذا المبدأ ولا تسعى لعمل شو.

إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، بكفالة مالية، مع عرضه على الطب الشرعي صباح اليوم الثلاثاء، لأخذ عينة وتحليل كشف تناول المواد المخدرة.