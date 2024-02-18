الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم" 

فراولة
فراولة

تصدر مسلسل فراولة للفنانة نيلي كريم، محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية وذلك بعد عرض كل من البرومو التشويقي والبوستر للمسلسل المقرر عرضه ضمن أعمال رمضان 2024 الدرامية.

قصة مسلسل فراولة 

تدور أحداث قصة مسلسل فراولة في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم التي تنتمي إلى أسرة فقيرة إذ أن والدها هو حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، لكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء وترك حياة الفقر، وتنجح فراولة من خلال تطور الأحداث في ترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأثرياء، وذلك بعد عملها في العديد من الأعمال منها عملها كقارئة فنجان توهم الناس بمعرفتها ببعض الأحداث المستقبلية.

ثم تعمل “فراولة في المسلسل” كخبيرة طاقة، وتكون نقطة التحول عندما تعمل فراولة في مبيعات واحدة من كبرى الشركات العالمية.

ابطال مسلسل فراولة

ابطال وصناع مسلسل فراولة هم: 

-نيللي كريم

- شيماء سيف 

- صدقي فخر

- أحمد فهيم

- علا رشدى

- حجاج عبد العظيم

- دنيا سامى

- تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف

ينتمي مسلسل "فراولة" المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 ضمن مسلسلات  الـ15 حلقة مثلها مثل العديد من المسلسلات الأخرى التي ستظهر بقوة هذا العام، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

راولة مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل فرولة أبطال مسلسل فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة حلقات مسلسل فراولة نيللي كريم مصطفي خاطر أحداث مسلسل فراولة فراولة رمضان 2024

الأكثر قراءة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

عقب مصرع وإصابة 8 أشخاص.. المرور يزيل أثار حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن عن مفاجآت فى اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

ما الهدف من نشر وثائق حرب أكتوبر في هذا التوقيت تحديدا؟.. مصدر أمني يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين