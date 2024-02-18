مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم" 

تصدر مسلسل فراولة للفنانة نيلي كريم، محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية وذلك بعد عرض كل من البرومو التشويقي والبوستر للمسلسل المقرر عرضه ضمن أعمال رمضان 2024 الدرامية.

قصة مسلسل فراولة

تدور أحداث قصة مسلسل فراولة في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم التي تنتمي إلى أسرة فقيرة إذ أن والدها هو حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، لكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء وترك حياة الفقر، وتنجح فراولة من خلال تطور الأحداث في ترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأثرياء، وذلك بعد عملها في العديد من الأعمال منها عملها كقارئة فنجان توهم الناس بمعرفتها ببعض الأحداث المستقبلية.

ثم تعمل “فراولة في المسلسل” كخبيرة طاقة، وتكون نقطة التحول عندما تعمل فراولة في مبيعات واحدة من كبرى الشركات العالمية.

ابطال مسلسل فراولة

ابطال وصناع مسلسل فراولة هم:

-نيللي كريم

- شيماء سيف

- صدقي فخر

- أحمد فهيم

- علا رشدى

- حجاج عبد العظيم

- دنيا سامى

- تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف

ينتمي مسلسل "فراولة" المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 ضمن مسلسلات الـ15 حلقة مثلها مثل العديد من المسلسلات الأخرى التي ستظهر بقوة هذا العام، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .