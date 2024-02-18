الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

استقرار حذر.. سعر الذهب اليوم عيار 21 بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر استقرار حذر خلال الأيام الجارية بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75%.

نعرض في التقرير التالي سعر ذهب عيار 21 اليوم في مصر وهو الاكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصري نظرًا لانخفاض مصنعيته على عكس عيار 18.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

 

استقر سعر الذهب اليوم  عيار 21 عند 3580 جنيه للبيع و3550 جنيه للشراء ، وجاء سعر الذهب اليوم لباقي الأعيرة في سوق الصاغة كالتالي: 

استقر سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 4091.5 جنيه للبيع و4057.25 جنيه للشراء

استقر سعر الذهب عيار 22 عند3750.5 جنيه للبيع و3719 جنيه للشراء

استقر سعر الذهب عيار 18 عند 3068.5 جنيه للبيع و3042.75 جنيه للشراء   

سعر الذهب للبيع والشراء  

استقر سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14 عند 2386.75 جنيه للبيع و2366.75 جنيه للشراء 

استقر سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12 عند 2045.75 جنيه للبيع 2028.5 جنيه للشراء

استقر سعر الذهب عيار 9 عند 1534.25 جنيه للبيع 1521.5 جنيه للشراء

استقر جنيه ذهب عند  28640 جنيه للبيع 28400 جنيه للشراء

عام التقلبات.. توقعات سعر الذهب 2024 وفق المحللين

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/2/18 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

سعر الذهب بالدولار 

استقر سعر أونصة  الذهب في السوق العالمي عند 2014  دولار أمريكي بيع و2013  دولار أمريكي شراء. 

سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي

سعر سبيكة ذهب وزن 5  جرام 342.98 دولار أمريكي

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام 678.26 دولار أمريكي

سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام 6734.29 دولار أمريكي

 

سعر الذهب بالمصنعية 

 

تختلف مصنعية الذهب من عيار لأخر والأعلى في المصنعية هو عيار 18 كأكثر تداول وانتشار خاصة بين المقبلين على الزواج، ويليه الذهب عيار 21 ويكون اقل في المصنعية منه، ثم عيار 24 الأقل في المصنعية بشكل أكبر. 

وتبدأ المصنعية من 60 جنيه وقد تصل إلى 200 أو 300 جنيه حسب محل الصاغة أو شكل المشغولات الذهبية التي يتم شراءها. 

وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية بحيث تبدأ من 6% وقد تصل إلى 10%. 

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