الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق بالتفصيل

جريدة الدستور

بعد النجاح الكبير الذي حققه مثل حدث بالفعل، والذي شاركت فيه النجمة غادة عبدالرازق بثلاثة حلقات، تعود من جديد إلى شاشة الدراما من خلال مسلسل صيد العقارب، الذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

وأعتاد غادة على الظهور في مسلسلات دراما رمضان بالشخصية القوية، وتظهر في صيد العقارب بدور شخصية متمردة على كل التقاليد والعادات، وتواجه عائلة الغول والانتقال لشقيقها بعد مقتله على يد أحد أفرادها.

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قصة مسلسل صيد العقارب

تظهر غادة عبدالرازق خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات   كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

ويعتبر ظهور أحمد ماهر خاص في المسلسل، إذ يجسد خلال أحداث صيد العقارب شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، ويجسد دور الرجل الشرقي الصعيدي الذي يظل متمسكًا بالعادات طوال أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وبجانب ماهر وغادة عبدالرازق، يشاركهما البطولة: «رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق».

مسلسل صعيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

موعد شهر رمضان

وإلى الآن لم يتم تحديد موعد شهر رمضان بشكل دقيق، لكن التوقعات الفلكية توضح أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر الصيام هذا العام 30 يومًا، وفي نهاية شهر رمضان المبارك، يشير الفلكيون إلى أن يوم الثلاثاء 9 أبريل هو اليوم الأخير من الشهر.

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