تاريخ عيد الأضحى 2024 وفضل صيام وقفة عرفة 1445

119 يوم تبقت على عيد الأضحى المبارك 2024 واستعداد الكثير من المسلمون لتجهيز الأضاحي التي كشعيرة اسلامية ورد ذكرها في القرآن الكريم يقول الحق سبحانه في سورة الكوثر:{فصل لربك وانحر}.

تاريخ عيد الأضحى 2024

نعرض في التقرير التالي تاريخ عيد الأضحى 2024 وفق الحسابات الفلكية ورؤية دار الافتاء الشرعية لهلال الشهر تؤكد هذا التاريخ أو توضح التاريخ الميمون.

عيد الأضحى المبارك 2024

حددت الحسابات الفلكية تاريخ أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الاحد 16 يونيو 2024 والموافق بالهجري 10 ذو الحجة 1445.

ويكون يوم وقفة عرفة من السبت 15 يونيو 2024، وتستمر اجازة عيد الأضحى حتى الثلاثاء 18 يونيو 2024.

فضل صيام وقفة عرفة

ورد في فضل صيام يوم عرفة والموافق هذا العام بالحسابات الفلكية السبت 15 يونيو 2024 ما روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء.

موعد شهر رمضان 2024

تبقى 22 يوم على موعد شهر رمضان الكريم والذي تحدد موعده فلكيا الاثنين 11 مارس 2024، والرؤية الشرعية لهلال الشهر تستطلعها دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان 1445.

صيام الايام البيض لشهر شعبان

يبدأ صيام الأيام البيض لشهر شعبان من الجمعة القادمة 23 فبراير 2024 والموافق بالهجري 13 شعبان 1445 والسبت 24 فبراير 2024 واخير يوم وهو النصف من شعبان الأحد 25 فبراير 2024.

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