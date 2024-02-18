بدأ تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأتاحت الرابط الخاص بها على منصة التعليم الإلكتروني حتى 25 ابريل المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات كتابة استمارة الدبلومات الفنية 2024.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024

بدأ تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الدبلومات الفنية والذين يؤدون امتحاناتهم في يونيو المقبل وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بداية العام الجاري.

ولكتابة استمارة الدبلومات الفنية عليك الدخول عبر رابط وزراة التربية والتعليم من هنـــا

https://moe-register.emis.gov.eg، تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور، اختيار تسجيل استمارة الدبلومات الفنية،

كتابة كافة البيانات الظاهرة أمامك، ومراجعة البيانات والتأكد من دقتها، تحميل المستندات المطلوبة، دفع الرسوم، طباعة الاستمارة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يتم قبول أي طلبات للتعديل بعد انتهاء فترة التسجيل، وأنه يجب على الطالب الاحتفاظ بنسخة من الاستمارة لحين انتهاء الامتحانات.

يذكر ان كتابة استمارة الدبلومات الفنية شرط أساسي لدخول امتحانات الدبلومات الفنية والتي تبد أ يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتستمر نحو شهر وفق الجدول الي لم تعلن عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن.

الأوراق المطلوبة لكتابة استمارة الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لكتابة استمارة الدبلومات الفنية وهي أصل شهادة ميلاد حديثة و3 صور منها، 7 صور شخصية خلفية بيضاء بالزي الرسمي، كتابة اسم الطالب رباعي بالكمبيوتر على الصوروصل دفع المصروفات الدراسية وصورتين منه، وصل دفع رسوم الامتحانات وصورتين منه وهي 200 جنيه للطلاب المنتظمين، 500 جنيه للطلاب غير المنتظمين، 2 طابع دعم مشروعات الإيصالات من أي مكتب بريد، 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب، 3 صور بطاقة الرقم القومي لولي الأمر في حالة وفاة الأب، يتم إحضار شهادة الوفاء وصورتان منه.

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