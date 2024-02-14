الأوراق والخطوات| أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024 الإلكترونية

يتساءل قطاع كبير من طلاب الثانوية الأزهرية في مختلف المحافظات عن كيفية تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، إسوة بطلاب الثانوية العامة، وأخر موعد للتسجيل وكذلك أخر موعد لتسليم الاستمارة في المعاهد الثانوية، استعدادًا لدخول الامتحانات في شهر يونيو من العام الجاري.

أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024

ستنتهي فترة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024 يوم الخميس المقبل، الموافق 18 فبراير، وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه يجب على الطلاب التسجيل لأداء امتحانات العام الحالي، ومن المفترض أن تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية 2024، في الأول من يونيو المقبل، في جميع مناطق الجمهورية.

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024

حتى الآن، يمكن للطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024 بذلك عن طريق زيارة الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024

- يبدأ الطالب بالدخول إلى بوابة الأزهر الشريف من هنــــــــــــا.

- يختار الطالب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية الأزهرية 2024.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي.

- يكتب الطالب كلمة السر.

- يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول.

- تظهر استمارة الثانوية الأزهرية 2024.

- يقوم الطالب بملء البيانات المطلوبة.

- يرفع الطالب المستندات المطلوبة.

- يتأكد الطالب من صحة البيانات والمستندات.

- يضغط الطالب على زر الحفظ.

الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024

- يجب إحضار 4 صور شخصية بخلفية بيضاء وكتابة اسم الطالب رباعي على كل صورة.

- يجب أن تكون الصورة المرفوعة على الموقع ضمن الأربع صور المسلمة.

- بالنسبة للمعيد، يجب استخراج بيان رسوب حديث من المنطقة.

- يقوم مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد بكتابة رقم جلوس المعيد وسنة الإعادة في كشف 2 ج في الملاحظات.

- يجب أن تكون شهادة الميلاد حديثة ولم يمر علي استخراجها أكثر من ثلاثة شهور.

- يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للطالب مع الاستمارة.

- بالنسبة للطلاب الراسبين، يجب إرفاق بيان الرسوب مع الاستمارة.

- يجب مراعاة عدم وضع الهمزات أو النقاط على اسم الطالب في برنامج شؤون الطلاب لتجنب حدوث خطأ في الترتيب الأبجدي لكشوف 2 ج.

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