استمارة الثانوية الأزهرية 2024 والموعد النهائي للتسجيل

يستمر تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024 حتى 15 فبراير الجاري، من خلال بوابة الأزهر الالكترونية والتي خصصت رابط لكتابة الاستمارة مع تحديد الأوراق المطلوبة لكتابة استمارة الثانوية الأزهرية تعرضها الدستور في التقرير التالي.

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023

تنتهي فترة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024 في 15 فبراير 202، وذلك من خلال الدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنـــــا ، اضغط على الرابط التالي، اختر "التسجيل الإلكتروني".

اختر استمارة الصف الثالث الثانوي الأزهري، تسجيل الدخول واكتب « أدخل الرقم القومي - أدخل كلمة السر »، اضغط على "تسجيل الدخول"، كتابة البيانات الشخصية: تأكد من صحة البيانات المدونة في الاستمارة، قم بتعديل أي بيانات خاطئة.

ثم كتابة البيانات الدراسية «أدخل بيانات المدرسة التي تلتحق بها - أدخل بيانات المواد التي ترغب في دراستها»، قم بمسح المستندات المطلوبة ضوئيًا، قم برفع المستندات على الموقع الإلكتروني، تأكد من صحة جميع المعلومات قبل الضغط على "تأكيد"، طباعة الاستمارة.

طلبات استمارة الثانوية الأزهرية

حدد الأزهر الشريف طلبات استمارة الثانوية الأزهرية والتي يتم رفعها مع كتابة استمارة الصف الثالث الثانوي الأزهري، وهي

4 صور بخلفية بيضاء، شهادة ميلاد حديثة، صورة بطاقة الرقم القومي، بيان الرسوب (للمعيدين).

كشف 2 ج من شئون الطلاب (للمعيدين).

وتستمر كتابة استمارة الصف الثالث الثانوي الأزهري والتي بدأت في 15 يناير الماضي حتى يوم 15 فبراير الجاري أى بعد أربعة أيام فقط، وهي خطوة أساسية لدخول امتحان الشهادات الأزهرية (الثانويـة وثانويـة العلـوم الإسلامية) و(إعداديـة وثانويـة البعـوث للعام الدراسى 2023 / 2024 م.

تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2023- 2024 في الاول من يونيو المقبل بجميع المعاهد الأزهرية المنتشرة في انحاء الجمهورية.

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