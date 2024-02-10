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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أسعار كرتونة رمضان 2024.. وأسعار الياميش في الأسواق المصرية

رمضان 2024
رمضان 2024

في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية يبحث المواطنين عن أسعار كرتونة رمضان 2024 قبل استطلاع هلال شهر شعبان 1445 هـ من خلال اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية، حيث لم يعد يتبقى على الشهر الكريم سوى أيام بسيطة فقط.

أسعار كرتونة رمضان 2024

يرغب الكثيرين في معرفة أسعار كرتونة رمضان 2024 والعروض التي تقدمها المحلات التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في كافة الأسواق المصرية بفعل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية حيث جاءت كما يلي:-

شنطة صغيرة

تتراوح أسعار شنطة رمضان الصغيرة من 500 - 1000 جنيه والتي تتضمن السلع الأساسية فقط مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، الفول، العدس، الصلصة.

شنطة متوسطة

تتراوح أسعار شنطة رمضان متوسطة من 1000- 2000 جنيه والتي تتضمن السلع الأساسية فقط مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، الفول، العدس، الصلصة، شاي، توابل، ياميش.

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شنطة كبيرة

تتراوح أسعار شنطة رمضان متوسطة من 2000  - 3000 جنيه والتي تتضمن السلع الأساسية فقط مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، الفول، العدس، الصلصة، شاي، توابل، ياميش بالإضافة إلى الدواجن واللحوم والحلويات الفاخرة.

أسعار ياميش رمضان 2024

بدأت المحلات التجارية في عرض ياميش رمضان والتي جاءت أسعاره كما يلي:-

  • سعر قمر الدين وزن 400 جرام يتراوح من 65 - 105 جنيه.
  • سعر الزبيب وزن 400 جرام يتراوح من 90 - 110 جنيه.
  • سعر كرتونة البلح وزن 5 كيلو يتراوح من 300 - 350 جنيه.
  • سعر الكاجو وزن 700 جرام يتراوح من 65 - 70 جنيه.
  • سعر اللوز المحمص يصل إلى 680 جنيه للكيلو.
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  • سعر كيلو البندق التركي وزن يصل إلى 580 جنيه للكيلو.
  • سعر اللوز بدون نحميص وزن كيلو وصل سعره إلى 440 جنيه.
  • سعر عين الجمل الأمريكي وصل سعره إلى 440 جنيه للكيلو.
  • سعر كيلو التين التركي وصل إلى 440 جنيه.
  • سعر التين السوري وصل سعره إلى 100 جنيه وزن 300 جرام.
  • سعر كيلو القراصية المخلية وصل إلى 420 جنيه.

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