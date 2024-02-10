السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قائمة مسلسلات رمضان 2024.. أبرزها مسلسل كوبرا والمداح 4

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

زاد البحث عن مسلسلات رمضان 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتراب استطلاع هلال شهر شعبان 1445 وتحديد يوم 11 فبراير 20،24 كأول أيامه فلكيا، حيث يرغب الملايين في معرفة نجوم الفن المشاركين في الموسم الرمضاني 2024.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 النهائية

جاءت قائمة مسلسلات رمضان 2024 النهائية والتي يتنافس فيها مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي كما يلي:-

مسلسل كوبرا 

يواصل الفنان محمد إمام تصوير مسلسل كوبرا المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024 والذي تدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية حول صاحب ورشة لإصلاح السيارات يواجه الكثير من العقبات في حياته ويتعرض لموافق غريبة تضعه في صراع بين الخير والشر.

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مسلسل المداح 4 ( أسطورة العودة)

عقب نجاح المواسم السابقة من مسلسل المداح، أعلن الفنان حمادة هلال عرض الموسم الرابع خلال شهر رمضان 1445 المسلسل بطولة خالد سرحان وهبه مجدي ودنيا عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وحنان يوسف وحنان سليمان وهلال السعيد ومحمود عامر، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل العتاولة 

أعلن فريق عمل مسلسل العتاولة عن مشاركته في موسم رمضان 2024، وتدور أحداثه حول الحارات الشعبية ويتناول العمل العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة المصرية، المسلسل يشارك فيه أحمد السقا وطارق لطفي ومي كساب وسامي المغاوري وهدى الأتربي وحنان يوسف.

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مسلسل أشغال شقة 

يشترك الفنان هشام ماجد في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل أشغال شقة، والذي يضم مجموعة النجوم عل رأسهم أسماء جلال وهشام ماجد، المسلسل من تأليف شرين دياب وإخراج خالد دياب وتدور أحداثه في إطار كوميدي. 

مسلسل صيد العقارب 

يعرض مسلسل صيد العقارب خلال موسم رمضان 2024 المسلسل من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومحمد علي رزق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشترك مسلسل نعمة الأفوكاتو للفنانة مي عمر، خلال الموسم الرمضاني المقبل، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، المسلسل بطولة أحمد زاهر وأروى جودة وكمال أبو رية وسلوى عثمان وسامي مغاوري، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

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