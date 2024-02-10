دراما رمضان 2024|موعد عرض مسلسل "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخراني

قررت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “عتبات البهجة” للنجم يحيى الفخراني، عرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة للعمل البرومو الدعائي له خلال أيام استعدادا لعرضه.

كما انتهى المخرج مجدي أبو عميرة من تصوير البوسترات الدعائية للمسلسل والتي تكشف عن شخصياته.

وعلى قدم وساق، يواصل النجم يحيى الفخراني وأبطال مسلسل “عتبات البهجة” تصوير المسلسل بشكل مكثف للانتهاء من حلقاته قبل حلول شهر رمضان المقبل بوقت كاف.

ويظهر الفخراني خلال العمل بدور وكيل وزارة الصناعة الذي أصبح على المعاش، ويدخل في مفارقات كوميدية، برفقة أحفاده ضمن الأحداث، وتورطه في عالم التكنولوجيا بسبب أحفاده ليصبح أنفلونسر شهير.

وقام المخرج مجدي أبوعميرة بتصوير عدد من مشاهد العمل خلال الفترة الماضية بعدد من المناطق المتفرقة في الهرم وشبرامنت وأماكن الأخرى.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل “عتبات البهجة”.