مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" على "cbc".. الحلقة 10

يبحث قطاع عريض من الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر.

ولفت مسلسل حدوتة منسية أنظار الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته عبر شاشة قنوات cbc.

ويتشوق المشاهدين لمعرفة أحداث مسلسل حدوتة منسية وموعد عرضه وقصته وأبطاله.

واستطاع المسلسل ان يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it وأشاد الجمهور والنقاد بقصته المختلفة التي تناقش الصراع على الميراث مع تشابك العلاقات بين أبطاله بشكل معقد ويتطرق العمل للخيانة بكل أشكالها.

موعد عرض واعادة مسلسل حدوتة منسية

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم يوميا من السبت إلى الأربعاء على شاشتي cbc وcbc drama.

يعرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 10 على شاشة cbc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ثم يعاد في تمام الساعة الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

فيما تعرض الحلقة 9 مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

ملخص الحلقة 9 حدوتة منسية

تذهب سعاد إلى منزل محمود حافظ زوجها الأول الذى طلقها بسبب عدم قدرتها على الانجاب، إلا أنها عادت له وجدت طفل في الشارع وحصلت عليه وقررت تربيته وتعرض عليه أن يعيدها إلى عصمته وتربية الطفل معها، ولكن حافظ يرفض ويخبرها بأنه سيتزوج من فتاة حتى تنجب له أطفالًا كثيرة.

وفي مشهد آخر يظهر خيرت وهو يخطط لعملية نصب على هاشم حيث اصطحب الست نور له في المزرعة، واخبره بانها سيدة أعمال من الصعيد ومعها أموال بعد وفاة زوجها وتريد تشغيلهم، وتنتهى الحلقة بذهاب تقى إلى البيوتى سنتر الخاص بها وتجده مسروق.

أبطال مسلسل حدوتة منسية وعدد حلقاته

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.