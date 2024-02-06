الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 | نيللي كريم تنتقل إلى الزمالك لتصوير "فراولة"

نيللي كريم
نيللي كريم

انتقلت النجمة نيللي كريم وصناع مسلسل "فراولة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل عام 2024 إلى منطقة الزمالك لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل تحت إشراف المخرج محمد علي.

ويكثف المخرج محمد علي ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميًا، حيث رفع شعار "لا للإجازات" نظرًا لضيق الوقت المتبقي قبل بدء موسم رمضان.

وجمعت المشاهد في منطقة الزمالك بين نيللي كريم وأحمد فهيم ومصطفى خاطر، وتواصل أسرة العمل التصوير في هذه المنطقة لمدة ثلاثة أيام، قبل أن ينتقل نجوم المسلسل إلى مواقع تصوير أخرى.

وقام صناع وأبطال العمل بتصوير عدد من المشاهد خلال الأيام السابقة داخل إحدى الكافيهات في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، كما يصور المخرج محمد علي عددًا كبيرًا من مشاهد مسلسل "فراولة" في مناطق وشوارع مختلفة بين القاهرة والجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وصور صناع وأبطال العمل عدد من المشاهد خلال الأيام الماضية داخل إحدى الكافيهات بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر كما يصور المخرج محمد علي عدد كبير من مشاهد مسلسل “فراولة” في مناطق وشوارع متفرقة بين القاهرة والجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

دور نيللي كريم في فراولة


وتظهر نيللي كريم بشكل جديد للجمهور حيث تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة شعبية وتتعرض للعديد من التحديات خاصة وأنها شخصية طموحة ولديها تطلع كبير ولديها رغبة في التخلص من كونها ابنة حارس عقار.

ويتكون مسلسل فراولة من 15 حلقة فقط، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ومن المتوقع عرضه في النصف الاول من شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

أبطال مسلسل فراولة نيللي كريم 

"فراولة" يحتوي على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللي كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف

نيللي كريم النجمة نيللي كريم فراولة مسلسل فراولة نيللي كريم مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية.. أبرز أحداث الحلقة 9

مسلسلات رمضان 2024.. عودة أبطال «المعلم» من السويس لمدينة الانتاج الإعلامى

دراما رمضان 2024|كريم عبدالعزيز يتحدث "الفارسية" في "الحشاشين"

دراما رمضان 2024| محمد سلام بأكثر من وجه في الجزء الثامن من الكبير أوي

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 8 وأبرز أبطاله وقصته

دراما رمضان 2024 |طرح البرومو الرسمي لـ "الحشاشين" نهاية شهر فبراير الجاري

أحداث مسلسل بين السطور الحلقة 7.. هل يكشف حاتم سر هند سالم؟

الشركة المنظمة لحفل "100 سنة أم كلثوم" تتبرع بتذكرتين رويال فى مزاد علنى لصالح أهل غزة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس