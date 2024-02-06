دراما رمضان 2024 | نيللي كريم تنتقل إلى الزمالك لتصوير "فراولة"

انتقلت النجمة نيللي كريم وصناع مسلسل "فراولة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل عام 2024 إلى منطقة الزمالك لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل تحت إشراف المخرج محمد علي.

ويكثف المخرج محمد علي ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميًا، حيث رفع شعار "لا للإجازات" نظرًا لضيق الوقت المتبقي قبل بدء موسم رمضان.

وجمعت المشاهد في منطقة الزمالك بين نيللي كريم وأحمد فهيم ومصطفى خاطر، وتواصل أسرة العمل التصوير في هذه المنطقة لمدة ثلاثة أيام، قبل أن ينتقل نجوم المسلسل إلى مواقع تصوير أخرى.

وقام صناع وأبطال العمل بتصوير عدد من المشاهد خلال الأيام السابقة داخل إحدى الكافيهات في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، كما يصور المخرج محمد علي عددًا كبيرًا من مشاهد مسلسل "فراولة" في مناطق وشوارع مختلفة بين القاهرة والجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وصور صناع وأبطال العمل عدد من المشاهد خلال الأيام الماضية داخل إحدى الكافيهات بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر كما يصور المخرج محمد علي عدد كبير من مشاهد مسلسل “فراولة” في مناطق وشوارع متفرقة بين القاهرة والجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

دور نيللي كريم في فراولة



وتظهر نيللي كريم بشكل جديد للجمهور حيث تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة شعبية وتتعرض للعديد من التحديات خاصة وأنها شخصية طموحة ولديها تطلع كبير ولديها رغبة في التخلص من كونها ابنة حارس عقار.

ويتكون مسلسل فراولة من 15 حلقة فقط، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ومن المتوقع عرضه في النصف الاول من شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

أبطال مسلسل فراولة نيللي كريم

"فراولة" يحتوي على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللي كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف