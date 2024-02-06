دراما رمضان 2024| محمد سلام بأكثر من وجه في الجزء الثامن من الكبير أوي

يواصل الفنان محمد سلام تصوير أحداث دوره في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وأوشك على الانتهاء من تصوير دوره بالعمل، فقد انتهى مما يقرب من 80% من مشاهده.

وعلمت الدستور ان محمد سلام يقدم خلال أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي عدد من الشخصيات المختلفة بشكل كوميدي حيث يتقمص هدرس عدد من الشخصيات المشهورة في إطار كوميدي بحت.

هذا ومن المقرر ان يكون الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي آخر أجزاء العمل ليسدل الستار على سلسلة أجزاء المسلسل الذي حقق نجاح كبير بين الجمهور.

ظهور عدد من ضيوف الشرف

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصا شخصية الكبير.

كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، وانتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مشاهدها في الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي".

ويواصل المخرج أحمد الجندي ترشيح النجوم المشاركين في المسلسل كضيوف شرف، حيث من المتوقع أن تشمل القائمة أكثر من 20 ضيفا من نجوم الفن.

في سياق متصل يواصل الفنان أحمد مكي وأبطال الجزء الثامن من المسلسل"، تصوير الحلقات، حيث انطلق التصوير قبل شهرين تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، الذي صور عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، سيتناول العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل الكبير اوي

وكان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي