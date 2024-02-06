مسلسلات رمضان 2024.. عودة أبطال «المعلم» من السويس لمدينة الانتاج الإعلامى

عاد أبطال وصناع مسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه في رمضان المقبل من مدينة السويس، صباح اليوم، بعد إنجاز 50 ٪ من المشاهد الخارجية للعمل بأحد أسواق السمك.

ويستكمل مصطفى شعبان تصوير مشاهد العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوع ينتقل بعدها فريق عمل المسلسل إلي لوكيشن آخر للانتهاء من أكبر قدر من مشاهد العمل قبل حلول رمضان.

شخصية مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

ويجسد مصطفى شعبان خلال أحداثه شخصية تاجر سمك لديه محل صغير ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار فى شادر السمك الذين يحاولون بشتى الطرق القضاء على تجارته.

ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده في لمدة أسبوع كامل في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم الانتهاء مؤخرا من تصوير بعض أحداث مسلسل المعلم، داخل ديكور ستديو الأهرام، وبعض المشاهد تم تصويرها على كوبري قصر النيل، وداخل حي الزمالك، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الشيخ زايد.

فى سياق متصل، يكثف المخرج مرقس عادل، ساعات التصوير للانتهاء منه مع الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وفقا للخطة التى وضعها المخرج بعد معاينة أماكن التصوير وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين، فى الوقت الذي يسعى فيه المؤلف والسيناريست محمد الشواف بالانتهاء من كتابة الحلقات الاخيرة من العمل.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في رمضان الماضى، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.