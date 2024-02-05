دراما رمضان 2024 | آسر ياسين يواصل تصوير "بدون سابق إنذار" في الظهير الصحرواي

يواصل الفنان آسر ياسين تصوير مشاهد المسلسل الدرامي الجديد “بدون سابق إنذار” بشكل مكثف خلال هذه الأيام نظرًا لضيق الوقت.

وعلمت الدستور من مصدر داخل العمل أن المخرج هاني خليفة يقوم بتصوير أحداث المسلسل لمدة 14 ساعة يوميا.

وتقوم أسرة العمل حاليا بتصوير مشاهد الحلقات الأولى في ديكور احد المستشفيات المعروفة بالظهير الصحراوي.

مسلسل بدون سابق إنذار

وأكد المصدر أن التصوير في لوكيشن المستشفى سيستمر لمدة أسبوع كامل ينتقل بعدها أسرة العمل الي ديكور اخر في إحدى الشقق السكنية وبعض شوارع القاهرة.

وأضاف المصدر أن المخرج هاني خليفة وضع خطة زمنية محكمة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل بحلول الاسبوع الاول من شهر رمضان خاصة وان المسلسل من المنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل" بدون سابق إنذار “ كان يحمل في البداية اسم” الساعة 5"، وتم تغيير الاسم بعد اتفاق بين صناع العمل، حيث وجد المخرج هاني خليفة بأن اسم “بدون سابق إنذار” يتناسب بشكل أكبر مع أحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل" بدون سابق إنذار" حول زوجين في مقتبل حياتهم الزوجية وينتظر ان قدوم مولودهم الي ان يحدث امر خطير يقلب حياتهم رأسا على عقب وتصبح حياتهم مهددة بالخطر.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويعكف المخرج هاني خليفة خلال الفترة الحالية على إبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة بالتزامن مع انطلاق التصوير، على أن يعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان المقبل، نظرًا لتضمنه 15 حلقة.

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.