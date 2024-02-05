الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 | آسر ياسين يواصل تصوير "بدون سابق إنذار" في الظهير الصحرواي

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

يواصل الفنان آسر ياسين تصوير مشاهد المسلسل الدرامي الجديد “بدون سابق إنذار” بشكل مكثف خلال هذه الأيام نظرًا لضيق الوقت. 

وعلمت الدستور من مصدر داخل العمل أن المخرج هاني خليفة يقوم بتصوير أحداث المسلسل لمدة 14 ساعة يوميا. 

وتقوم أسرة العمل حاليا بتصوير مشاهد الحلقات الأولى في ديكور  احد المستشفيات المعروفة بالظهير الصحراوي. 

مسلسل بدون سابق إنذار 

وأكد المصدر أن التصوير في لوكيشن المستشفى سيستمر لمدة أسبوع كامل ينتقل بعدها أسرة العمل الي ديكور اخر في إحدى الشقق السكنية وبعض شوارع القاهرة. 

وأضاف المصدر أن المخرج هاني خليفة وضع خطة زمنية محكمة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل بحلول الاسبوع الاول من شهر رمضان خاصة وان المسلسل من المنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان. 

مسلسل بدون سابق إنذار 

مسلسل" بدون سابق إنذار “ كان يحمل في البداية اسم” الساعة 5"، وتم تغيير الاسم بعد اتفاق بين صناع العمل، حيث وجد المخرج هاني خليفة بأن اسم “بدون سابق إنذار” يتناسب بشكل أكبر مع أحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار 

تدور أحداث مسلسل" بدون سابق إنذار" حول زوجين في مقتبل حياتهم الزوجية وينتظر ان قدوم مولودهم الي ان يحدث امر خطير يقلب حياتهم رأسا على عقب وتصبح حياتهم مهددة بالخطر. 

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويعكف المخرج هاني خليفة خلال الفترة الحالية على إبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة بالتزامن مع انطلاق التصوير، على أن يعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان المقبل، نظرًا لتضمنه 15 حلقة.

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل. 

آسر ياسين الفنان آسر ياسين بدون سابق إنذار مسلسل بدون سابق انذار مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024 |رحمة أحمد تنتهي من 70٪ من مشاهدها في الكبير اوي 8

شريف منير ينتهى من تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"

أمير المصري يشارك بفيلم See it Say it في مهرجان SXSW العالمي

نجوم وصناع "حالة خاصة" فى ضيافة لميس الحديدى.. الثلاثاء

مواعيد عرض مسلسل بين السطور قصته وأبطاله.. الحلقة 6

غدًا.. ليلى زاهر وهشام جمال ضيفا "صاحبة السعادة" على dmc

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقة 7

مواعيد عرض الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد.. الحلقة 17

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

مفاجآت صادمة.. ماذا وجد جيش الاحتلال الإسرائيلى داخل أنفاق خان يونس؟

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى