الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |رحمة أحمد تنتهي من 70٪ من مشاهدها في الكبير اوي 8

رحمة احمد
رحمة احمد

تواصل الفنانة رحمة احمد تصوير دورها في الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي. 

وعلمت الدستور بأن رحمة احمد انتهت من تصوير 70٪ من مشاهدها في المسلسل. 

وتشهد شخصية مربوحة التي تلعب دورها رحمة احمد في الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي تطورات كبيرة حيث تتمرد على كونها فتاة صعيدية. 

الكبير أوي 8 رمضان 2024

و يواصل النجم  أحمد مكي وأبطال العمل تصوير مشاهد وأحداث الجزء الثامن من مسلسل “ الكبير اوي ” والمقرر أن يخوض به ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024.

وعلم “الدستور” أن أحمد مكي سيودع سلسلة أجزاء المسلسل الشهير “الكبير أوي” وذلك بعد الانتهاء من الجزء الثامن مشيرا إلى أن الجزء الثامن سيكون آخر أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة. 

ويواصل صناع المسلسل وأبطاله تصوير مشاهد وأحداث مسلسل “الكبير أوي 8” في موقع تصوير "المزاريطة"، الذي نفَّذه مخرج العمل أحمد الجندي، واستقبل المواسم الماضية، حيث يصوِّر مكي وفريق عمل المسلسل يوميًا، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

بدوره، يواصل المخرج أحمد الجندي أعمال المونتاج للمشاهد التي تم تصويرها، تزامنًا مع تصوير باقي مشاهد العمل للانتهاء منه مع أول أيام شهر رمضان المبارك، على أن يتم اختيار مواقع التصوير الخارجي للعمل خلال هذه الفترة.

أبطال "الكبير أوى 8"

المسلسل يجمع نخبة من نجوم الفن، على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي، الذي يجسد شخصيات: "جوني" و"الكبير" و"حزلقوم"، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية "مربوحة"، وبيومي فؤاد، طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية "الدكتور ربيع"، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وسماء إبراهيم، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

رحمة أحمد رحمة احمد مربوحة مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن مسلسلات رمضان 2024 الكبير أوي 8 رمضان 2024

مواد متعلقة

شريف منير ينتهى من تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"

أمير المصري يشارك بفيلم See it Say it في مهرجان SXSW العالمي

نجوم وصناع "حالة خاصة" فى ضيافة لميس الحديدى.. الثلاثاء

مواعيد عرض مسلسل بين السطور قصته وأبطاله.. الحلقة 6

غدًا.. ليلى زاهر وهشام جمال ضيفا "صاحبة السعادة" على dmc

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقة 7

مواعيد عرض الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد.. الحلقة 17

"Watch it" تروج لمسلسل "إنترفيو" من بطولة رنا رئيس استعدادًا لعرضه

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

مفاجآت صادمة.. ماذا وجد جيش الاحتلال الإسرائيلى داخل أنفاق خان يونس؟

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى