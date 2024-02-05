دراما رمضان 2024 |رحمة أحمد تنتهي من 70٪ من مشاهدها في الكبير اوي 8

تواصل الفنانة رحمة احمد تصوير دورها في الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي.

وعلمت الدستور بأن رحمة احمد انتهت من تصوير 70٪ من مشاهدها في المسلسل.

وتشهد شخصية مربوحة التي تلعب دورها رحمة احمد في الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي تطورات كبيرة حيث تتمرد على كونها فتاة صعيدية.

الكبير أوي 8 رمضان 2024

و يواصل النجم أحمد مكي وأبطال العمل تصوير مشاهد وأحداث الجزء الثامن من مسلسل “ الكبير اوي ” والمقرر أن يخوض به ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024.

وعلم “الدستور” أن أحمد مكي سيودع سلسلة أجزاء المسلسل الشهير “الكبير أوي” وذلك بعد الانتهاء من الجزء الثامن مشيرا إلى أن الجزء الثامن سيكون آخر أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة.

ويواصل صناع المسلسل وأبطاله تصوير مشاهد وأحداث مسلسل “الكبير أوي 8” في موقع تصوير "المزاريطة"، الذي نفَّذه مخرج العمل أحمد الجندي، واستقبل المواسم الماضية، حيث يصوِّر مكي وفريق عمل المسلسل يوميًا، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

بدوره، يواصل المخرج أحمد الجندي أعمال المونتاج للمشاهد التي تم تصويرها، تزامنًا مع تصوير باقي مشاهد العمل للانتهاء منه مع أول أيام شهر رمضان المبارك، على أن يتم اختيار مواقع التصوير الخارجي للعمل خلال هذه الفترة.

أبطال "الكبير أوى 8"

المسلسل يجمع نخبة من نجوم الفن، على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي، الذي يجسد شخصيات: "جوني" و"الكبير" و"حزلقوم"، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية "مربوحة"، وبيومي فؤاد، طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية "الدكتور ربيع"، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وسماء إبراهيم، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.