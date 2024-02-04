الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شريف منير ينتهى من تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"

مسلسل وبقينا اتنين
مسلسل وبقينا اتنين

انتهى الفنان شريف منير وأبطال المسلسل الدرامي الجديد “وبقينا اتنين” من تصوير العمل بالكامل، حيث احتفل أبطاله بانتهاء التصوير في اللوكيشن الخاص بالعمل. 

ودخل المخرج طارق رفعت معسكرًا مغلقًا للانتهاء من مونتاج العمل استعدادًا لعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة. 

وقال المنتج كريم أبوذكرى في تصريحات صحفية إنه لم يتحدد حتى الآن، موعدًا نهائيًا لعرض مسلسل "وبقينا اتنين"، لافتًا إلى أن هناك مفاضلة بين عرضه في الموسم الرمضاني المقبل أو موسم الصيف، ولكن لم يتم حسم ذلك حتى الآن. 

أبطال “وبقينا اتنين"

"وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

سلسل وبقينا اتنين تفاصيل مسلسل وبقينا اتنين رانيا يوسف وشريف منير وبقينا اتنين مسلسل وبقينا اتنين وبقينا اتنين شريف منير ورانيا يوسف

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