الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024|ميرفت أمين تبدأ تصوير دورها في مسلسل "مليحة"

ميرفت أمين
ميرفت أمين

بدأت الفنانة ميرفت أمين تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “مليحة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وقالت ميرفت أمين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها تلعب دور والدة دياب ضمن أحداث المسلسل الذي يتناول القضية الفلسطينية، مؤكدة أنها لم تتردد لحظة في قبول الدور وأنها ستكون محركا كبيرا للأحداث. 

وأعربت عن سعادتها بتقديم عمل يدعم القضية الفلسطينية ويكشف الوجه القبيح للمحتل الإسرائيلي. 

واستقر المخرج عمرو عرفة على أبطال العمل المشاركين في البطولة وذلك بعد أن انتهى في الفترة الأخيرة من معاينة كافة أماكن تصوير المسلسل بالظهر  الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح. 

تفاصيل مسلسل مليحة

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة ويعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وتدعم أحداث مسلسل "مليحة" الذي سيُعرض في رمضان 2024 تحت شعار "الحلم والقضية"، القضية الفلسطينية، ومن المقرر الإعلان عن البوسترات الدعائية للعمل خلال الأيام المقبلة ويتناول المسلسل عدة تفاصيل حياتية عن القضية الفلسطينية، ليكون هو المسلسل الداعم للقضية خلال ايام شهر رمضان المقبلة، والذي يتناول قضية التهجير وخلافه، في إطار دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية اللامتناهي والممتد الى ابد الابدين ومنذ فجر التاريخ.

ويسلط المسلسل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أن المسلسل من إخراج عمرو عرفة ومن تأليف رشا عزت الجزار. 

ومن المنتظر ان يشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم العرب والفلسطينين. 

يذكر أن مسلسل “ مليحة ” يعد أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة والتي اندلعت منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي وتستمر حتى وقتنا هذا. 

 أبطال مسلسل مليحة 

وشملت قائمة أبطال ونجوم مسلسل “مليحة” عدد كبير من الفنانين منهم دياب وميرفت أمين، وأشرف زكي، وماجدة زكي وأمير المصري، وحنان سليمان وأحمد السعدني وسارة عبد الرحمن وعدد من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة. 

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