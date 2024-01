"بين السطور" الحلقة 4| سلمي أبوضيف تُحرض جاميكا على رفض برنامج "رحلة إنسان"

عرضت اليوم الأربعاء، الحلقة الرابعة من مسلسل بين السطور، وظهرت سلمى أبو ضيف وهي تتصل بـ جيمي اندسون ( محمد علاء جاميكا ) وذلك بعد ما ترى صورته مع هند سالم ( صبا مبارك ) في برنامج رحلة إنسان.

وتطلب سلمى أبو ضيف من جيمي اندسون ( محمد علاء جاميكا ) أنها تريد أن تقابله، ويوافق ويعطي لها ميعاد في الفندق الساعة 9 مساءً.

وتقابل سلمى أبو ضيف جيمي (محمد علاء جاميكا ) وتبلغه يرفض ظهوره مع هند سالم في برنامج رحلة إنسان، وتحاول تشوه صورة هند ( صبا مبارك ) في نظره وأنها شخصية أنانية وتحب ذاتها فوق أي شيء آخر.

ويعرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك على شاشة ON وON drama يوميا من الأحد إلى الخميس، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

موعد عرض مسلسل “بين السطور” الحلقة 4

وتعرض الحلقة 4 مسلسل بين السطور مساء اليوم الأربعاء على شاشة قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما تعرض على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء

أبطال مسلسل “بين السطور”

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورية، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.