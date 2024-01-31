الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بين السطور" الحلقة 4| سلمي أبوضيف تُحرض جاميكا على رفض برنامج "رحلة إنسان"

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

عرضت اليوم الأربعاء، الحلقة الرابعة من مسلسل بين السطور، وظهرت سلمى أبو ضيف وهي تتصل بـ جيمي اندسون ( محمد علاء جاميكا ) وذلك بعد ما ترى صورته مع هند سالم ( صبا مبارك ) في برنامج رحلة إنسان.

وتطلب سلمى أبو ضيف من جيمي اندسون ( محمد علاء جاميكا ) أنها تريد أن تقابله، ويوافق ويعطي لها ميعاد في الفندق الساعة 9 مساءً.

وتقابل سلمى أبو ضيف جيمي (محمد علاء جاميكا ) وتبلغه يرفض ظهوره مع هند سالم في برنامج رحلة إنسان، وتحاول تشوه صورة هند ( صبا مبارك ) في نظره وأنها شخصية أنانية وتحب ذاتها فوق أي شيء آخر. 

ويعرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك على شاشة ON وON drama يوميا من الأحد إلى الخميس، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 

موعد عرض مسلسل “بين السطور” الحلقة 4

وتعرض الحلقة 4 مسلسل بين السطور مساء اليوم الأربعاء على شاشة قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما تعرض على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 4 عبر شبكة قنوات ON من الأحد إلى الخميس في الثامنة مساءً، بينما يعرض على ON drama في العاشرة مساء. 

كما يعرض مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة ON العامة وON drama. ويعاد عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل “بين السطور” 

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورية، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.

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