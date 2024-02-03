دراما رمضان 2024|تفاصيل شخصية ياسمين صبرى فى مسلسل "رحيل"

تواصل النجمة ياسمين صبري تحضيرات مسلسلها الدرامي الجديد “رحيل”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وتشارك ياسمين صبري في السباق الرمضاني من جديد بعد فترة غياب قاربت على الأربع سنوات.

وتعقد ياسمين صبري جلسات عمل مكثفة مع المخرج إبراهيم فخر والمؤلف محمد عبد المعطي، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل المقرر انطلاق تصويره نهاية الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة به.

تفاصيل شخصية ياسمين صبري في رحيل

وعلمت “الدستور” أن العمل يحمل اسم الشخصية التي ستلعبها ياسمين صبري ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

و المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد ياسمين صبري خلال أحداث العمل شخصية فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة التي تعيش في أحد الأحياء الشعبية وتواجه العديد من المواقف في إطار من الدراما والتشويق، ومن المقرر أن يتم تصوير المسلسل في في عدة مواقع ما بين القاهرة الإسكندرية.

ويواصل المخرج إبراهيم فخر معاينة أماكن التصوير المختلفة حاليا، بالإضافة إلى ترشيح الأبطال المشاركين في المسلسل استعدادا لبدء التصوير.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للمسلسل عن قائمة أبطاله خلال أيام.

ويواصل السيناريست والكاتب محمد عبد المعطي كتابة الحلقات الأخيرة من العمل الذي يعد آخر الأعمال المنضمة لموسم رمضان 2024.

ويشهد مسلسل"رحيل" عودة ياسمين صبري للدراما الرمضانية بعد فترة غياب طويلة تخطت الأربع سنوات.

آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما الرمضانية

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري التلفزيونية مسلسل “فرصة تانية” والذي عرض في موسم دراما رمضان 2020 وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغنى، سارة الشامى، محمد أبوداود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

فيما يعرض لها في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم “أبو نسب” ويعد العمل التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري في السينما.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.