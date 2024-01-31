الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 15 وأبرز أحداثها

وبينا ميعاد 2
وبينا ميعاد 2

يحظى مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، باهتمام قطاع كبير من الجمهور، ويعد المسلسل من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليا ضمن مسلسلات موسم الأوف سيزون.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وجاء  مسلسل وبينا ميعاد 2 في المركز الثاني من قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch it، ويتصدر القائمة مسلسل "حالة خاصة".

ويبحث قطاع عريض من جمهور العمل عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 15.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل وبينا ميعاد 2.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 15

​​​يعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 15 مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على شاشة dmc، بينما تعرض الحلقة 15 مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 15 مساء اليوم على قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

يعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية. 

مشاهدة الحلقة 14.. موعد عرض الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 على dmc.. الحلقة 13

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 12

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر dmc drama

وشهدت الحلقة 14مسلسل وبينا ميعاد 2 نجاح حسن نجح في إقناع مديره بالخطة الجديدة التي يمتلكها للمرحلة الثانية من المشروع في الشركة الجديدة التي التحق بها.

وتفاجئت نادية بشذى وفريدة وكل منهما تخبرها بأن زوج الأخرى على علاقة بدينا مهندسة الديكور، وعلى جانب آخر يقرر علي أن يثير غيرة أروى عن طريق قبول خطة أشقائه حول إيهامها بدخوله في علاقة جديدة خاصة بعد رؤيته للبرومو الجديد لبرنامجها.

أما ليلى، فتتقابل مع شريف في وجود مراد ويتفقوا على بدء مشروعهم سويًا بعدما أصبحت علاقة ليلى وشريف في النور، وعلى جانب آخر تواجه هند بعض المشكلات في جامعتها بسبب شهرتها أما عملها مع طاهر فيشهد تطور.

ويخبر طاهر حبيبته السابقة ندى أن تمنحه وقتًا لكي تعود علاقتهما وتوافق، أما نيللي فتنتقل إلى المستشفي هي وصديقتها بعدما وقعت بينهما مشاجرة وتذهب نادية إلى المستشفى لتفقد الأوضاع، وعلى جانب آخر تنوي هبة إجراء عملية إجهاض ولكنها تفاجىء بجارتها تظهر عليها علامات الولادة فتذهب بها إلى المستشفى ويأتي إليها إيهاب، ويذهب رمزي مع شذى لكي يأتوا بميدو من المدرسة ليكتشف رمزي أن الطفل “شقي” وكان هذا واضحًا من تصرفاته وسلوكياته.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل “وبينا ميعاد 2” بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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