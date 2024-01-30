مشاهدة الحلقة 14.. موعد عرض الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد

يبحث جمهور وعشاق الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد عن موعد عرض حلقات العمل الجديدة على شاشة قنوات DMC.

وشهد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني تطورا كبيرا في أحداثه خلال الحلقات الماضية.

ورصد مسلسل وبينا ميعاد 2 العلاقات الأسرية والاجتماعية لأبطال العمل وتطوراتها استطاع العمل ان يضع نفسه ضمن قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي عبر منصة watch it.

وفيما يلي نقدم لجمهور الدراما المصرية ومحبي الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد 2 مواعيد عرض المسلسل عبر شاشة قناة dmc وdmc drama.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 14

يعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 14 مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على شاشة dmc بينما تعرض الحلقة 14 مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 14 مساء اليوم على قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ويعرض عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.



موعد عرض واعادةالحلقة 14 من مسلسل وبينا ميعاد

يعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

ملخص الحلقة 13 وبينا ميعاد 2

شهدت الحلقة 13 من مسلسل وبينا ميعاد 2 عودة على الي المنزل من جديد بعد أن شجعته أروى على ذلك رغم انتهاء علاقتهم العاطفية.

فيما بدأ حسن اول يوم عمل له في الشركة الجديدة وتم استقباله بحفاوة من جانب الموظفين وصاحب الشركة وعلى الجانب الاخر قام رمزي مساندة شقيقته نادية بعد رحيل حسن عن الشركة وانتهت الحلقة محاولات حسن لمساعدة أبناءه على تجاوز ازماتهم المختلفة.

قصة وأحداث مسلسل وبينا ميعاد 2

يتناول الجزء الثاني قصص الحب التي جمعت بين أولاد حسن وبنات نادية وكيفية التعامل مع المشاكل التي حدثت نتيجة إقامتهما معا في منزل واحد خاصة مع زواج والديهما وطريقة تفكير كلا منهما المختلفة ورغبته في عدم التأثير على حياة أبنائهم في المستقبل.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد 2 بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.