مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. ونجوم الفن المشاركين

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عقب النجاح الذي حققه الجزء الأول وقت عرضه وتفاعل المشاهدين مع الأبطال والأحداث والإخراج ومطالبته بوجود أجزاء جديدة من العمل والذي يجسد أبناء الطبقة الوسطى في المجتمع المصري.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وعن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني فمن المقرر أن تعرض الحلقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 عبر شاشة مجموعة قنوات DMC وDMC Drama ومنصة واتش إت Watch It الرقمية عقب انتهاء مسلسل العودة للفنان شريف سلامة، والذي لقى ردود فعل متباينة خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد بدأ تصويره بالفعل يوم 23 أكتوبر الماضي في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولم تنتهي أسرة العمل حتى الآن من التصوير حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني للعلاقات الأسرية ومشاكلهم من خلال قصة حب تجمع بين سيدة أربعينية مطلقة ورجل خمسيني أرمل.



أحداث الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد حول عائلتين الأولى عائلة المهندس حسن الرجل الخمسيني الأرمل الذي توفت زوجته وتركت له مسؤولية 4 شباب في سن الطفولة والمراهقة والشباب وعائلة المهندسة نادية الذي تركها زوجها بدون سبب واضح وأرسل لها ورقة الطلاق لتعاني من تربية بنات في أعمار مختلفة.

وتشهد حلقات الجزء الثاني قصص حب تجمع بين أبناء حسن ونادية وذلك عقب تواجدهما بشكل دائم في منزل واحد عقب رفضهم زواج حسن ونادية وكيفية بناء أسر سعيدة متفرعة من الزواج الناجح الذي جمع بين نادية وحسن.



أبطال مسلسل وبينا ميعاد

شارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد الفنانة شيرين رضا والفنان صبري فواز والفنان مدحت صالح والفنانة بسمة والفنانة وفاء صادق والفنان محمد سليمان والفنان خالد أنور وانضم إلى الجزء الثاني الفنانة أميرة أديب والفنان محمود مهران والفنانة هاجر الشرنوبي والفنان محمد عز المسلسل من إنتاج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

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