موعد عرض الحلقة الـ 3 و4 لـ مسلسل حالة خاصة وتفاصيل شخصيات الأبطال

حصد مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، الكثير من المشاهدات في الحلقتين الأولى والثانية، وهذا العمل الفني هو البطولة المطلقة الأولى لـ"دسوقي" في عالم الدراما، بعد عدة نجاحات صغيرة له كان آخرها دوره في مسلسل “الصفارة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2023، بمشاركة النجمة غادة عادل التي تلعب دور أماني النجار، مع نخبة من النجوم الشباب، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وموسيقي تصويرية للموسيقار الكبير هاني شنودة.

وينتظر الجمهور عرض الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأولى والثانية، ويبحث مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي عبر “فيسبوك” عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة حتي أنها أصبحت الأكثر بحثًا وتداولًا عبر موقع البحث “جوجل”.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

ويرصد “الدستور” مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 من مسلسل حالة خاصة في سياق السطور التالية.

ويعرض مسلسل حالة خاصة بشكل حصري على منصة واتش إت وتحديدا الحلقة الثالثة والرابعة من العمل مساء غدًا الاربعاء بعدما عرض حلقتيه الأولى والثانية الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

تفاصيل شخصيات مسلسل حالة خاصة

يٌجدر الإشارة إلى أنه يضم مسلسل حالة خاصة الكثير من النجوم الشباب على رأسهم الفنان طه دسوقي، الذي يلعب دور نديم أحمد أبو سريع، وهو شخص مصاب بالتوحد وعاشق للمحاماه ويحل القضايا بشكل سريع وبذكاء شديد، على عكس زملاؤه الأسوياء، ويعمل في مكتب أماني النجار التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل، ويشاركه في زمالة المكتب الفنان حسن ابو الرووس بشخصية عز، وهاجر سراج بشخصية رام الله، ووئام مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار، ومن تأليف مهاب طارق.