قضية كبرى جديدة.. هل سينجح طه دسوقي في حلها بمسلسل حالة خاصة؟

نجح الفنان طه دسوقي، في تجسيد شخصية "نديم أحمد أبو سريع"، وهو شاب مصاب بالتوحد، وذلك ضمن أحداث مسلسل "حالة خاصة"، وجذب انتباه الجمهور معه، وتعاطفهم مع الأحداث التي يمر بها في حلقات العمل الفني، الذي يلعب بطولته المطلقة للمرة الأولى.

مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

ويعرض مسلسل "حالة خاصة" عبر المنصة الرقمية Watch it يوم الأربعاء من كل أسبوع بواقع حلقتين في تمام الساعة الـ 12 صباحًا، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، التي تلعب دور المحامية أماني النجار، والفنان حسن أبو الرووس، والمخرج عبد العزيز النجار والمؤلف مهاب طارق.

وخلال الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" سيحصل "نديم" الذي يلعب يدوره الفنان طه دسوقي، على قضية انتحار أحد الأشخاص، واتهام آخر فيها، ليحاول "نديم" إخراجه من القضية دون أي اتهام، ليظهر للآخرين ذكاء الشخص المصاب بالتوحد.

كما أنه لن يسمح بمساعدة "رام الله" التي تلعب دورها الفنانة هاجر سراج بأحد أن يستولي على مجهوده كما حصل سابقًا زميله في مكتب المحاماة "عز" الذي يجسد شخصيته الفنان حسن أبو الرووس.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ 3 و4

يعرض مسلسل حالة خاصة أحد الانتاجات الأصلية الحصرية لمنصة watch it بواقع حلقتين أسبوعيا كل يوم أربعاء حيث تطلق الحلقات في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لتصبح متاحة للجمهور المشترك في المنصة والتي أصلحت من أشهر المنصات في المنطقة خلال الفترة الماضية.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل حالة خاصة من بطولة الفنان طه دسوقي والفنانة غادة عادل، وحسن أبو الروس، ووئام مجدي، ويشاركهم العديد من الممثلين ومنهم: هايدي كابوه، وهاجر السراج، ونبيل علي ماهر، وأحمد الأزعر، وعلي السبع، وأحمد طارق، ومنه المصري، كما يشارك في مسسل حالة خاصة الطفلين آدم وهدان وآدم النحاس.