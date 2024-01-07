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مصر

منصات ومواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة 3 و4 بطولة طه دسوقي

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

تصدر مسلسل حالة خاصة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، بعد عرض أول حلقتين من المسلسل إذ نالت إعجاب المشاهدين، وبدأ يبحث الكثير من المتابعين عن مواعيد عرض الحلقتين 3 و4 من المسلسل، والذي يعد أول بطولة للفنان طه الدسوقي.

ملخص مسلسل حالة خاصة الحلقتين الأولى والثانية

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي وغادة عادل، حيث يقوم نديم الشخصية التي يؤديها طه دسوقي بزيارة برنامج "رحلة المليون" الذي يقدمه جورج قرداحي، في هذا البرنامج، يجسد دوره الفنان أحمد أمين، من أجل البحث عن مبلغ مالي كبير لأغراض شخصية.

حكاية نديم في مسلسل حالة خاصة 

يتوجه نديم إلى مكتب المحامية أماني، التي تؤدي دورها غادة عادل، وهو أكبر مكتب للمحاماة في مصر. يجري نديم مقابلة مع أماني للحصول على فرصة عمل كمحام تحت التدريب، وعلى الرغم من إعجاب أماني بذكاء نديم، إلا أنه يتحطم أمله في الحصول على الوظيفة بسبب احتياج المكتب لخريجي دفعة 2015 فقط، بينما تخرج نديم عام 2016. 

تقترح غادة عادل على نديم العمل في المكتب مجانًا دون أتعاب، وتطلب منه مغادرة المكتب مع وعد بالتواصل في المستقبل إذا احتاجت إلى مساعدته كمحام من دفعة تخرجه.

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منصات ومواعيد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي 

تُعرض مسلسل "حالة خاصة" على قنوات "MBC مصر" و"ON E"، حيث يُعرض على قناة MBC مصر يومي الأربعاء والخميس، وعلى قناة ON E كل يوم جمعة، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة. وتتم عرض حلقات المسلسل بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء في تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر منصة watch it.

حكاية مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي 

تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة" حول نديم أحمد أبو سريع، المعروف بـ"طه الدسوقي"، الطالب المتميز في كلية الحقوق، حيث حصل على المرتبة الأولى في فصله، ومع ذلك، لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الانضمام إلى شركة محاماة. 

من ناحية أخرى، تجسد الفنانة غادة عادل شخصية أماني النجار، أكبر محامية في مصر، وصاحبة مكتب قانوني كبير. تضطر أماني إلى قبول نديم في مكتبها بعد أن يثبت لها ذكاؤه وقدراته القانونية.
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