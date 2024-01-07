الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

ننشر لكم موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة، حيث يبحث الكثير من المشاهدين ومحبي الدراما المصرية، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد إعجاب الكثير من الجماهير خاصةً أنها تتحدث عن مصابي التوحد.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

وفي هذا الجانب، نوفر لكم موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة، وجاءت كالآتي:

منصة watch it: تعرض حلقتين كل يوم أربعاء في تمام الساعة 12 صباحًا.
قناة إم بس سي مصر: يعرض يومي الخميس والأربعاء في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة.
قناة ON E: يعرض كل يوم جمعة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة.

أحداث مسلسل حالة خاصة

وفي هذا الإطار، تدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول نديم أحمد أبو سريع «طه الدسوقي»، وهو طالب متفوق في كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة، في المقابل، تجسد الفنانة غادة عادل شخصية أماني النجار، وهي أكبر محامية في مصر، وتمتلك مكتبا كبيرا للقانون، وتوافق أماني علي ضم نديم في مكتبها، بعد أن أثبت لها ذكاءه وقدراته القانونية.

أبطال مسلسل حالة خاصة الحلقة 3

أبطال مسلسل حالة خاصة

يحتوي المسلسل علي مجموعة كبيرة من الأبطال، وهما:

• طه دسوقي.
• غادة عادل.
• حسن أبو الروس.
• وئام مجدي.
• هايدي كابوه.
• هاجر السراج.
• نبيل علي ماهر.
• أحمد الأزعر.
• علي السبع.
• أحمد طارق.
• منه المصري.
• الطفل آدم وهدان.
•  الطفل آدم النحاس.

ملخص الحلقة 1 و2 من مسلسل حالة خاصة

تبدأ الحلقة الأولي بمشاهد فلاش باك طه الدسوقى يقدم شخصية شاب يدعى نديم، وظهر وهو ذاهب إلى المدرسة، حيث وصل متأخرا إلى الفصل وتعنيف المدرسة له ثم سأله مرة أخري في مادة الرياضيات ويجيب عليها في كل الأسئلة السهلة والصعبة للتعجب من ذكائه وسرعته في الرد.

تتابع الحلقة ظهور «نديم ــ طه دسوقي» وهو يقدم طلب تدريب في مكتب محاماة «أماني النجار ــ غادة عادل»، ثم وافقت عليه نتيجة لذكائه المُلفت.

و تبدأ رحلة حل القضية الأولى مع مجموعة من المتدربين معه ومنهم «رام الله ــ هاجر السراج» «وعز ــ حسن أبو الروس».

ثم تبدأ «أمانى النجار ــ غادة عادل» مع مساعديها للحديث عن أول قضية تدريب لهما وأن لا يوجد قضية سهلة وقضية صعب.

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