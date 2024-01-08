مسلسل حالة خاصة على واتش إت.. كيف يمكن التعامل مع صديقك مريض التوحد؟

استطاع مسلسل حالة خاصة أن يجتذب عدد كبير من الجمهور منذُ عرضه الأول في السينمات المصرية، مُحدثًا حالة من التشويق والإثارة بين المتابعين الذين ينتظرون مواعيد الحلقات بشكل يومي للمشاهدة.

مسلسل حالة خاصة

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول نديم أحمد أبو سريع الذي يقوم ببطولته «طه الدسوقي»، وهو طالب متفوق في كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة.

وتجسد الفنانة غادة عادل شخصية أماني النجار، وهي أكبر محامية في مصر، وتمتلك مكتبا كبيرا للقانون، وتضطر إلى قبول نديم في مكتبها للعمل معها، بعد أن يثبت لها ذكاءه وقدراته، وتتوالى الأحداث المشوّقة.

وبالتزامن مع عرض المسلسل حالة خاصة وحكايته الاجتماعية، تستعرض "الدستور" كيف يمكن التعامل مع صديقك مريض التوحد؟

كل شخص لديه نقاط قوة واهتمامات واحتياجات وتحديات مختلفة، كما هو الحال مع أي صديق أو زميل أو معرفة أخرى، فإن تعلم هذه الأمور هو الخطوة الأولى نحو العلاقات والتواصل الإيجابي.

نصائح للتعامل ورعاية شخص مصاب بالتوحد

فيما يلي بعض النصائح التي يجب أن تعرفها للمساعدة في التعامل ورعاية شخص مصاب بالتوحد، وفقًا لـ"verywellmind".

تعلم كيفية التواصل معهم: بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بالتوحد، قد يكون التواصل أمرًا صعبًا، حتى أن بعض الأطفال المصابين بالتوحد لا يستطيعون النطق، لذلك عليك تطوير طرق مبتكرة للتواصل معهم. العديد من الأطفال المصابين بالتوحد يتعاملون بشكل جيد مع التواصل البصري.

التحلي بالصبر: الصبر أمر حيوي عند رعاية شخص مصاب بالتوحد، غالبًا ما تكون مهاراتهم الاجتماعية ومهارات التواصل غير متطورة، وقد يكون من الصعب الوصول إليها.

أنشئ جدولًا والتزم به: يستفيد الأطفال المصابون بالتوحد بشكل كبير من الجدول المنظم. أي انحراف عن الجدول الزمني يمكن أن يؤدي إلى طردهم. يميل الأطفال المصابون بالتوحد إلى الازدهار بجدول زمني ثابت. التزم بأوقات نوم ووجبات ثابتة. إذا كان هناك تغيير في الجدول الزمني، فيجب عليك إبلاغ طفلك مسبقًا.

حدد وقتًا للعب: بين المدرسة والعلاج، يمكن أن يغرق الأطفال المصابون بالتوحد بسهولة. إنها فكرة رائعة أن تحدد وقتًا للاسترخاء واللعب. قد يكون من الصعب بعض الشيء معرفة ما يحب طفلك المصاب بالتوحد القيام به من أجل المتعة، لأنه من غير المرجح أن يسترخي مثل الأطفال الآخرين.

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