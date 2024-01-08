الإثنين 08 يناير 2024
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مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب خلال شهر يناير

عنب
عنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يناير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
1-  زيادة معدلات الري قبل الرش بكاسرات السكون 
2- يتم استخدام اي مادة كاسرات السكون بعد اجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التي على الافرع وذلك للتبكير بالمحصول
معدلات الاضافة 3: 5 لتر /100لتر ماء + مادة ناشرة 1/2سم لكل لتر ماء
وتكرر الرشة بعد 5 ايام من الرشة الاولي بتركيز 3لتر /100لتر ماء على نفس الاشجار السابق رشها
امثلة   – الدرمكس او الفورامكي والدرومكس 50
3- عدم استخدام اي مركبات نحاسية

ثانيا: التسميد للفدان بالطن 
ا-  يتم عمل الخدمة الشتوية للاشجار التي لم يتم خدمتها في شهر ديسمبر كما يأتي
عمر الشجرة3 سنوات   8 -10 طن سماد عضوي غلق/ الشجرة   200 كجم سلفات نشادر / الشجرة   100 كجم  
سلفات بوتاسيوم / شجرة   150 كجم سوبر فوسفات / الشجرة    100كجم سلفات ماغنسيوم / الشجرة
عمر الشجرة 10 سنوات   15 -20 طن سماد عضوي غلق/ الشجرة   200 كجم سلفات نشادر / الشجرة   150 كجم  
سلفات بوتاسيوم / شجرة   250 كجم سوبر فوسفات / الشجرة    150 كجم سلفات ماغنسيوم / الشجرة
ب- تسميد اشجار العنب التي تروى بالتنقيط وهي تضاف كجرعات تنشطية
الري الاولى –   يضاف 1/2ك سلفات نشادر
الرية الثانية -   يضاف 1/2ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة -   يضاف 1/2ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -   يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهر
الرية الخامسة -  يضاف 1لتر حامض الهيوميك مرة في الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم
ج-  التسميد الورقي
ملحوظة يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما ياتى300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم استيموفول او سماد مركب من ميكرو بيلانت كومبي ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر كل 7-10يوم 
السنة الثانية 12 لتر كل 7-10 يوم/ كرمة 
السنة الثالثة 14 لتر كل7-10 يوم / كرمة
السنة الرابعة 16 لتر كل 7-10 يوم / كرمة 

رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء
رش لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة او سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة  او موسبيلاديت 25جم  / التر ماء + مادة ناشرة لمكافحة الحشرات بجميع انواعها
2- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق اشجار العنب من البداية قبل انتشار الاصابة
3-  التخلص من نباتات المثنان العائل الثاني لدوده ثمار العنب.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب خلال شهر

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