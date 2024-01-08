نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب خلال شهر يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يناير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- زيادة معدلات الري قبل الرش بكاسرات السكون

2- يتم استخدام اي مادة كاسرات السكون بعد اجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التي على الافرع وذلك للتبكير بالمحصول

معدلات الاضافة 3: 5 لتر /100لتر ماء + مادة ناشرة 1/2سم لكل لتر ماء

وتكرر الرشة بعد 5 ايام من الرشة الاولي بتركيز 3لتر /100لتر ماء على نفس الاشجار السابق رشها

امثلة – الدرمكس او الفورامكي والدرومكس 50

3- عدم استخدام اي مركبات نحاسية

ثانيا: التسميد للفدان بالطن

ا- يتم عمل الخدمة الشتوية للاشجار التي لم يتم خدمتها في شهر ديسمبر كما يأتي

عمر الشجرة3 سنوات 8 -10 طن سماد عضوي غلق/ الشجرة 200 كجم سلفات نشادر / الشجرة 100 كجم

سلفات بوتاسيوم / شجرة 150 كجم سوبر فوسفات / الشجرة 100كجم سلفات ماغنسيوم / الشجرة

عمر الشجرة 10 سنوات 15 -20 طن سماد عضوي غلق/ الشجرة 200 كجم سلفات نشادر / الشجرة 150 كجم

سلفات بوتاسيوم / شجرة 250 كجم سوبر فوسفات / الشجرة 150 كجم سلفات ماغنسيوم / الشجرة

ب- تسميد اشجار العنب التي تروى بالتنقيط وهي تضاف كجرعات تنشطية

الري الاولى – يضاف 1/2ك سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف 1/2ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 1/2ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

الرية الخامسة - يضاف 1لتر حامض الهيوميك مرة في الشهر

يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم

ج- التسميد الورقي

ملحوظة يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما ياتى300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم استيموفول او سماد مركب من ميكرو بيلانت كومبي ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر كل 7-10يوم

السنة الثانية 12 لتر كل 7-10 يوم/ كرمة

السنة الثالثة 14 لتر كل7-10 يوم / كرمة

السنة الرابعة 16 لتر كل 7-10 يوم / كرمة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء

رش لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة او سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة او موسبيلاديت 25جم / التر ماء + مادة ناشرة لمكافحة الحشرات بجميع انواعها

2- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق اشجار العنب من البداية قبل انتشار الاصابة

3- التخلص من نباتات المثنان العائل الثاني لدوده ثمار العنب.