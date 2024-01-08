بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن رقم الجلوس.. وجدول امتحانات الإعدادية

بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن رقم الجلوس من أكثر الكلمات البثحثية التي تلقي رواجا حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع انطلاق موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب المعاهد الأزهرية والمدارس الحكومية والجامعات في كافة محافظات الجمهورية.

بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن رقم الجلوس

يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية بالمراحل التعليمية المختلفة استخدام بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن رقم الجلوس في اللجان التي تم تخصيصها للطلاب وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة بيانات الطالب (الاسم الرباعي، المعهد المقيد به، المنطقة التعليمية، والمحافظة) والضغط على كلمة استعلام أو عرض رقم الجلوس.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي أزهر 2024

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي أزهر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والذي جاء كما يلي:-

يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة القرآن الكريم.

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة التربية الإسلامية ومادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي.

يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة العلوم ومادة المهارات المهنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف الشهادة الإعدادية أزهر للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والذي جاء كما يلي:-

يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة الغة العربية ورقة أولى (الصرف والنحو).

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة أصول الدين ورقة أولة (تفسير وحديث) ومادة العلوم.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية ورقة ثانية (مطالعة ونصوص وفنون كتابة) ومادة الهندسة.

يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 امتحان مادة أصول الدين ورقة ثانية (توحيد وسيرة) ومادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده ومادة التربية الفنية ومادة الحاسب الآلي.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة الثقافة الإسلامية ومادة الجبر.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية ومادة المستوى الرفيع.

اقرأ أيضا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024