الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن رقم الجلوس.. وجدول امتحانات الإعدادية

بوابة الأزهر الشريف
بوابة الأزهر الشريف

بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن رقم الجلوس من أكثر الكلمات البثحثية التي تلقي رواجا حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع انطلاق موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب المعاهد الأزهرية والمدارس الحكومية والجامعات في كافة محافظات الجمهورية.

بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن رقم الجلوس

يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية بالمراحل التعليمية المختلفة استخدام بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن رقم الجلوس في اللجان التي تم تخصيصها للطلاب وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة بيانات الطالب (الاسم الرباعي، المعهد المقيد به، المنطقة التعليمية، والمحافظة) والضغط على كلمة استعلام أو عرض رقم الجلوس.

txt

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-1-2024 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

txt

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة المجانية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي أزهر 2024

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي أزهر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والذي جاء كما يلي:-

  • يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة القرآن الكريم.
  • يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة التربية الإسلامية ومادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي.
  • يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة العلوم ومادة المهارات المهنية.
  • يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.
txt

120 لجنة تستقبل الطلاب.. وكيل "تعليم مطروح" يجتمع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية

txt

قريبًا.. جدول امتحانات الأزهر 2024 بالمعاهد والجامعات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف الشهادة الإعدادية أزهر للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والذي جاء كما يلي:-

  • يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة الغة العربية ورقة أولى (الصرف والنحو).
  • يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة أصول الدين ورقة أولة (تفسير وحديث) ومادة العلوم.
  • يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية ورقة ثانية (مطالعة ونصوص وفنون كتابة) ومادة الهندسة.
  • يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 امتحان مادة أصول الدين ورقة ثانية (توحيد وسيرة) ومادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده ومادة التربية الفنية ومادة الحاسب الآلي.
  • يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة الثقافة الإسلامية ومادة الجبر.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية ومادة المستوى الرفيع.

اقرأ أيضا 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الازهر الشريف بوابة الأزهر الأزهر الأزهر الشريف رقم الجلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول المعاهد الأزهرية

مواد متعلقة

رابط استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024.. وقيمة الرسوم

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا.. وترتيب المجموعات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. والمستندات المطلوبة  

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 لجميع المواد

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة المجانية

استمارة الصف الثاني الثانوي 2024.. الرابط والخطوات عبر الموقع الرسمي

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024.. وموعد انطلاق البطولة

حالة الطقس في يناير 2024 .. ونصائح الأرصاد للسائقين في وجود الشبورة

الأكثر قراءة

عاجل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير مؤهل لقيادة الدولة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

العامرى فاروق يتصدر الترند بعد شائعة وفاته: "بَقاله شهرين فى غيبوبة"

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

فقد القدرة على القيادة.. الأمور تخرج عن سيطرة نتنياهو والفوضى هى النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية