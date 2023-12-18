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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

قريبًا.. جدول امتحانات الأزهر 2024 بالمعاهد والجامعات

صلاب الأزهر
صلاب الأزهر

ارتفع البحث حول جدول امتحانات الأزهر 2024 عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك تزامنًا مع قرب انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن تبدأ في أول يناير المُقبل.

جدول امتحانات الأزهر 2024 بالمعاهد والجامعات

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول جدول امتحانات الأزهر 2024. تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد والجامعات الأزهرية في مصر.

جدول امتحانات الأزهر 2024 الفصل الدراسي الأول

تستعد جامعة الأزهر لامتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2024، حيث ينتهى الفصل الدراسى الأول الخميس الموافق 4 / 1 / 2024، على أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت الموافق 6 / 1 / 2024، على أن تكون نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول الأربعاء الموافق 24 / 1 / 2024.

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وحدد مجلس جامعة الأزهر بداية إجازة نصف العام من السبت الموافق 27 / 1 / 2024 حتى الخميس 8 / 2 / 2024، الفصل الدراسى الثانى، أما بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى ستكون السبت الموافق 10 / 2 / 2024، على أن تكون نهاية الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى الخميس الموافق 30 / 5 / 2024، وبداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وبداية امتحانات التصفية السبت الموافق 7 / 9 / 2024. 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات منتصف العام لمختلف مراحل النقل الدراسية في معاهد البعوث الإسلامية، وهي: صفوف الأول والثاني الثانوي بشعبيته الأدبي والعلمي، والصفين الأول والثاني الإعدادي، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، وتنتهي في 11 يناير 2024. 

في السياق ذاته، أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن جداول امتحانات منتصف العام لمختلف المراحل الدراسية في المعاهد الأزهرية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي إضافة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، حيث تبدأ الامتحانات في يوم 23 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 23 يناير 2024.

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