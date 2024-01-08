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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-1-2024 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة 

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة ويجان أثلتيك ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى إقامة ثلاث مباريات في بطولة كأس الرابطة المصرية، وأبرزها مباراة مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة ويجان أثلتيك ضد مانشستر يونايتد: في الساعة العاشرة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية

- مباراة بلدية المحلة ضد سموحة: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس إفريقيا 2024

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني المصري أ المحترفين

- مباراة النصر للتعدين ضد وي: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة راية ضد بترول أسيوط: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة النجوم ضد جمهورية شبين: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة مصر المقاصة ضد لافيينا اف سي: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

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دورى المحترفين.. النجوم يستضيف الجمهورية شبين ولافيينا يواجه المقاصة

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بلدية المحلة يستضيف سموحة ومودرن فيوتشر يصطدم بالاتحاد السكندرى فى كأس الرابطة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- مباراة موريرينسي ضد كاسا بيا: في الساعة العاشرة والربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

 - مباراة سوريا ضد ماليزيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة بوتسوانا ضد موزمبيق: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

 - مباراة السنغال ضد النيجر: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة غانا ضد ناميبيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة فيوتشر مانشستر يونايتد كأس الرابطة المصرية كاس الاتحاد الانجليزي دوري المحترفين أ

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