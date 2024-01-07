مواعيد مباريات غدًا الاثنين 8-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة ويجان أثلتيك ضد مانشستر يونايتد في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى إقامة ثلاث مباريات في كأس الرابطة المصرية، وأبرزها مباراة مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري.

مواعيد مباريات غدًا الاثنين والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات الغد في دوري القسم الثاني المصري أ المحترفين

- مباراة النصر للتعدين ضد وي: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة راية ضد بترول أسيوط: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة النجوم ضد جمهورية شبين: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة مصر المقاصة ضد لافيينا اف سي: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

• مواعيد مباريات الغد في الدوري البرتغالي

- مباراة موريرينسي ضد كاسا بيا: في الساعة العاشرة والربع مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة ويجان أثلتيك ضد مانشستر يونايتد: في الساعة العاشرة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات الغد في كأس الرابطة المصرية

- مباراة بلدية المحلة ضد سموحة: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يلتقي النادي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بينما يواجه فريق الزمالك نظيره الوحدة الإماراتي، في يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبو ظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.