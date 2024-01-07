يستضيف فريق أرسنال نظيره ليفربول على ملعب "الإمارات"، في قمة نارية بالدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويقودها الحكم "جون بروكس".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

صدام ناري بين ليفربول وأرسنال في قمة كأس الاتحاد الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات ومحاولة إقصاء أرسنال، من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، ليتصدر الريدز جدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة.

في المقابل، يرغب فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في تخطي عقبة ليفربول والتأهل للدور التالي أيضًا من كأس الاتحاد الإنجليزي ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ولكن فى حال انتهاء المباراة بالتعادل، يلجأ الفريقان لإعادة المباراة على ملعب "آنفيلد رود"، فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

محمد صلاح والنني يغيبان عن مباراة ليفربول وأرسنال

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم لخدمات نجمنا المصري محمد صلاح؛ نظرًا لتواجده مع منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

كذلك يغيب عن صفوف أرسنال، نجمنا المصري محمد النني؛ بسبب تواجده مع منتخب مصر.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير.