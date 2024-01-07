حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

عبر الساعات القليلة الماضية؛ شارك اللاعب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يقرأ كتابًا داخل معسكر منتخب مصر الوطني استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وبالبحث وجدنا أن الكتاب هو "الخروج عن النص من جديد" للدكتور محمد طه، الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع 2022، وتربع عرش الأعلى مبيعًا منذ طرحه بالمكتبات.

وتضمنت الصورة كلمات تحث الشباب على أن يسلكوا الطريق معتمدين على ذاتهم، وعدم الاستسلام واكتشاف أنفسهم، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالعلاقات الإنسانية، وجاءت الكلمات كالتالي:

كانوا عاوزينك تبقى تقليدي.. عادي.. زيهم.. لا تسأل.. ولا تفكر.. ولا تحس..

⁠‫كانوا عاوزينك ما تخاطرش.. وتستسلم.. لكل ما هو زائف وهش وفارغ..

⁠‫كانوا بيغروك بنجاح مألوف.. وسِكة معروفة.. وحياة اعتيادية..

⁠‫والتمن كان تشويهك وتَخلّيك عن فطرتك وانسلاخك من جلدك.. فتخرج منك نفس مزيفة متكيفة مع النص المكتوب.. متوائمة مع الخطة المعدة مسبقًا.. لا تسلك إلا الطريق المرسوم والمرتب والمفصل على مقاسها..

ماذا تناول كتاب "الخروج عن النص من جديد"؟

في عام 2015، نُشر كتاب "الخروج عن النص" لاستشاري الطب النفسي محمد طه، وبعد 6 أعوام تحول إلى الباب الأول في هذا الكتاب، الذي يحمل عنوان "الخروج عن النص من جديد"، ويحتوي الباب الأول على 17 فصلًا، يتناول فيها تعريفات الحدود النفسية، ولماذا نكرر الأخطاء نفسها، وما هي الأدوار التي نلعبها في سيناريوهات حياتنا، وما هو أقوى سلاح في تاريخ البشرية؟. وينقسم الباب الثاني "العودة إلى الحياة" إلى 12 فصلًا، ويتحدث فيها "طه" عن النفس البشرية من الداخل، مع عرض الأمثلة للقرارات التي نتخذها في الطفولة وتغير مصير حياتنا إلى الأبد.

يناقش الكتاب أيضًا موضوع الحضور الواعي، أي الحضور بالجسد والروح والعقل في العمل والبيت ومع الأولاد وفي أي علاقة، ويناقش مدى أهمية ذلك للطرف الآخر في أي علاقة. كما يناقش فكرة الانتحار، وعلاقة الطعام بالنفس، وكيف نتعامل مع الأمر بشكلٍ غير واعي. يتطرق أيضًا إلى عدة موضوعات، مثل: الخوف من الهجر، وتربية الأبناء والتأثير عليهم، وكيف نتخلص من عادة الغضب على الأولاد أو ضربهم، وكيفية الشعور بمشاعر متناقضة في نفس اللحظة، وكيف أن ذلك صعب ومؤلم، وأهمية الوعي بالذات واكتشاف هدفنا، وهل هو فعلًا هدفنا أم هدف نريد تحقيقه من أجل شخصٍ آخر؟!

وبحسب محمد طه؛ فإن هذا الكتاب "مهم جدًا في رحلة أي حد فينا، إنه يقف شوية قدام المراية.. المراية النفسية.. اللي من خلالها يقدر يشوف نفسه، ويعرفها، ويتعلم منها.. علشان يخرج عن النصوص القديمة، ويبدأ يقبل نفسه ويحبها، ويغيرها للأحسن"، مستطردًا: "وهي رحلة تستحق التعب، والصبر، وبعض الألم. الكتاب ده هيساعدك إنك تشوف. تشوف نفسك، بكتير من تفاصيلها وخباياها.. تشوف الآخرين، بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا.. وتشوف علاقاتك بدرجة عالية من الدقة والوضوح.. الكتاب ده هيساعدك إنك تتغير وتخرج عن النص".

كتب قرأها محمد صلاح

لم تكن تلك المرة الأولى التي يجذب فيها محمد صلاح الأنظار، بحرصه على مشاركة جمهوره ومحبيه بما يقرأه، إذ سبق ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يظهر فيه غلاف الكتاب الذي يقرأه حاليًا، وهو كتاب "قوة الدماغ: طور تفكيرك كلما تقدمت في العمر"، من تأليف مايكل ج. غلب وكيلي هاول، وترجمة الدكتور محمد ياسر حسكي، وأمل الزيبق، والصادر عن دار الخيال للنشر والتوزيع.

وقبلها نشر صورة له وهو يقرأ كتاب "فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف" بنسخته العربية، لمؤلفه الكاتب الأمريكي مارك مانسون.