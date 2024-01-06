جدول مواعيد مباريات غدًا الأحد والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات غدًا الأحد، مباراة أرسنال ضد ليفربول في قمة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة برشلونة ضد الاتحاد الرياضي بارباسترو في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مباراة روما ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي.

جدول مواعيد مباريات غدًا الأحد والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات الغد في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة إمبولي ضد ميلان: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة أودينيزي ضد لاتسيو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة تورينو ضد نابولي: في تمام الساعة الرابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ساليرنيتانا ضد يوفنتوس: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة روما ضد أتالانتا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

- مباراة راسينج فيرول ضد إشبيلية: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة إيبار ضد أتلتيك بيلباو: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة قرطاجنة ضد فالنسيا: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة مالاجا ضد ريال سوسييداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة الاتحاد الرياضي بارباسترو ضد برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة مانشستر سيتي ضد هيديرسفيلد تاون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة أرسنال ضد ليفربول: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات الغد في الدوري التركي

- مباراة قيصري سبور ضد سيفاس سبور: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

- مباراة إسطنبول سبور ضد فناربخشة: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة جالطة سراي ضد قونيا سبور: في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بينما يواجه فريق الزمالك نظيره الوحدة الإماراتي، في يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبو ظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.

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