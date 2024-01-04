الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة مُهدد بغياب جواو كانسيلو أمام ريال بيتيس في الليجا

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

يواجه نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، خطر فقدان نجمه جواو كانسيلو، في مباراة الفريق المقبلة أمام ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة مُهددًا بغياب جواو كانسيلو أمام ريال بيتيس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة مُهددًا بفقدان خدمات لاعبه جواو كانسيلو أمام ريال بيتيس القادمة؛ بسبب الإيقاف، وذلك في حال تلقيه بطاقة صفراء أمام لاس بالماس في لقاء اليوم.

ويلتقي فريق برشلونة بنظيره ريال بيتيس، يوم 21 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وكان جواو كانسيلو قد انضم إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك جواو كانسيلو في 15 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا آخر، كما شارك في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا وصنع مثله.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، اليوم الخميس، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.

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