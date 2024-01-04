"لا مزيد من اللون الأحمر".. أرسنال بالأبيض أمام ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، ارتداءه الزي الأبيض بالكامل في مواجهة ليفربول المرتقبة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد فريق أرسنال لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، على ملعب "الإمارات"، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أرسنال بالأبيض أمام ليفربول

وأصدر نادي أرسنال بيانًا رسميًا، أكد خلاله ارتداء الفريق الزي الأبيض بالكامل أمام ليفربول، وذلك ضمن مبادرة إنسانية.

وكتب نادي أرسنال في بيانه: "فريق واحد، نحن الأرسنال.. سنرتدي طقمًا أبيض بالكامل، خاليًا من الألوان المميزة، وذلك دعمًا لحملة "لا مزيد من اللون الأحمر"، في المباراة المقبلة أمام ليفربول، يوم الأحد".

سبب ارتداء الزي الأبيض

من جانبها، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الزي الأيبض يأتي ضمن حملة "لا مزيد من اللون الأحمر" في إشارة إلى لون الدم، وهي حملة هدفها القضاء على جرائم القتل بالسكاكين.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه تم إطلاق هذه الحملة في عام 2022، والتي تستهدف مكافحة العنف بين الشباب.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها، إلى وجود قميص بعنوان "لا مزيد من اللون الأحمر" ضمن المبادرة الإنسانية، وستكون تكلفته 30 جنيهًا إسترلينيًا، على أن تذهب أرباحه للجمعيات الخيرية.

جدير بالذكر أن هذه المرة الثالثة التي يرتدي فيها فريق أرسنال الزي الأبيض بالكامل، ولكنها المرة الأولى على ملعبه "الإمارات".

وكانت المباراة الأولى أمام نوتنجهام فورست، في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2022، وانتهت بهزيمة أرسنال بهدف نظيف.

أما المباراة الثانية كانت أمام أوكسفورد يونايتد، في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2023، وانتهت بفوز أرسنال بثلاثية دون رد.