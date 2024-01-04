الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرقام ياسر إبراهيم مع الأهلي تمنحه تأشيرة الانضمام للمنتخب في أمم إفريقيا

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء ياسر إبراهيم إلى معسكر الفراعنة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2024، يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، وستُقام في كوت ديفوار.

وأصدر فيتوريا قراره باستدعاء ياسر إبراهيم إلى قائمة منتخب مصر، بدلًا من زميله أسامة جلال؛ بسبب إصابته في الركبة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ماذا قدم ياسر إبراهيم مع الأهلي في 2023؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه ياسر إبراهيم مع الأهلي خلال عام 2023 الماضي، قبل أن يتم استدعائه إلى منتخب مصر، وذلك على النحو التالي:

- شارك ياسر إبراهيم في 42 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جميع المسابقات خلال عام 2023 الماضي.

- وخلال هذه المواجهات، سجل ياسر إبراهيم خلالهم هدفين فقط (بواقع هدف في دوري نايل، وهدف في كأس العالم للأندية).

- توّج ياسر إبراهيم بخمسة ألقاب مع فريق الأهلي خلال عام 2023، وهي: لقب دوري نايل، كأس مصر، لقبين في كأس السوبر المصري، دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

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ماذا قدم ياسر إبراهيم مع فيتوريا في منتخب مصر؟

وتولى فيتوريا مهمة تدريب منتخب مصر الأول في يوليو 2022، وبعقد ينتهي في يوليو 2026.

ومنذ تولي فيتوريا المهمة، شارك ياسر إبراهيم تحت قيادته في مباراة واحدة فقط ودية أمام الجزائر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، حيث لعب لمدة 22 دقيقة الأخيرة، بينما كان على دكة البدلاء أمام زامبيا وديًا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

بينما تغيّب ياسر إبراهيم عن مباراتين للإصابة، الأولى أمام إثيوبيا في الجولة السادسة لتصفيات أمم إفريقيا، والثانية أمام تونس وديًا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية أمام تنزانيا، على إستاد "القاهرة الدولي"، وذلك قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية بين منتخب مصر وتنزانيا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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