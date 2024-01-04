مواعيد مباريات غدًا الجمعة 5-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات غدًا الجمعة والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة بولونيا ضد جنوى في بطولة الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات غدا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة بولونيا ضد جنوى: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات غدا في الدوري البرتغالي

- مباراة سبورتنج لشبونة ضد إستوريل برايا: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

- مباراة بوافيستا ضد بورتو: في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات غدا في الدوري التركي

- مباراة غازي عنتاب ضد بينديك سبور: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة بشكتاش ضد قاسم باشا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة أنطاليا سبور ضد ألانيا سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، المباراة القوية التي تجمع بين ناديي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بينما يترقب جماهير القلعة البيضاء، مواجهة الزمالك المرتقبة أمام الوحدة الإماراتي، وذلك يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبو ظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية أمام تنزانيا، على إستاد "القاهرة الدولي"، وذلك قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية بين منتخب مصر وتنزانيا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.