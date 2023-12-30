ميلان يهزم ساسولو وينفرد بالمركز الثالث بالدوري الإيطالي

فاز ميلان على ضيفه ساسولو في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الإيطالي، بهدف دون رد.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.



واستحوذ ميلان على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الاداء الهجومي بأفضلية نسبية لفريق ساسولو.

وسدد لاعبو ميلان كرة واحدة على المرمى من 11 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 4 محاولات لفريق ساسولو واعترض الدفاع واحدة.

واستحوذ ميلان على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 60% مقابل 40% لساسولو.



وسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.



ورفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في الثالث وتوقف رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.



وتقدم اتالانتا للمركز السادس بجدول بفوزه على ضيفه ليتشي بهدف دون رد، كما انتصر ساليرنيتانا على مضيفه فيرونا بنفس النتيجة.



وابتعد أودينيزي خطوة مهمة عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف دون رد، في الوقت الذي تعادل كالياري مع ضيفه إمبولي سلبيًا.



وعلى ملعب جيويس، يدين اتلانتا بالفضل في هذا الفوز لنجمه النيجيري أديمولا لوكمان الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 58.



الفوز رفع رصيد اتلانتا إلى 29 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.



وعلى ملعب داتشيا ارينا، تقدم روبرتو بيرييرا بهدف لأودينيزي في الدقيقة 23 ثم أضاف لورينزو لوكا الهدف الثاني في الدقيقة 48 وتكفل مارتين بايرو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52.



الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد بولونيا عند 31 نقطة في المركز الخامس.



وعلى ملعب مارك أنطونيو بينتجودي، سجل لوم تشاونا هدفا في الدقيقة 48 ليقود ساليرنيتانا للفوز على مضيفه فيرونا.



ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير وتوقف رصيد فيرونا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.