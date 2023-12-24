"لا ريبوبلكا" الإيطالية: صندوق الاستثمار السعودى مهتم بشراء نادى ميلان

أفادت تقارير صحفية، اليوم، بأن صندوق الاستثمار السعودي يسعى لشراء نادي ميلان الإيطالي مستقبلًا.

وقالت صحيفة "لا ريبوبلكا" الإيطالية إن صندوق الاستثمار يسعى لشراء 100% من أسهم نادي ميلان الحالي.

ويعاني ميلان هذا الموسم مع المدرب ستيفانو بيولي، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا، كما يواصل ابتعاده في المنافسة على الكالتشيو.

واقتنص ميلان تعادلًا صعبًا مع مضيفه ساليرنيتانا 2 2، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم ميلان عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 17، مستفيدًا من خطأ دفاع أصحاب الأرض، قبل أن يدرك ساليرنيتانا التعادل عبر فيدريكو فازيو في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 63 سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لساليرنيتانا من تسديدة باغتت حارس الروسونيري، فيما سجل لوكا يوفيتش هدف التعادل القاتل لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وعانى ميلان في المباراة من إصابة مدافعه توموري، ومشاركة أليساندرو فلورينزي بدلًا منه.